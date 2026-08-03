Зеленский сообщил, что Украина ожидает поставку новых истребителей: эфир Ранок.LIVE

Украинские пилоты быстро осваивают истребители Gripen E и готовятся к их боевому применению. По словам Владимира Зеленского, они уже успешно используют F-16 и Mirage, а часть военных проходит обучение в Швеции. Президент также сообщил, что Украина ведет переговоры с Францией о поставках истребителей Rafale.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 3 августа.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Виктор Бобиренко — политолог, руководитель экспертной группы Бюро анализа политики;

Игорь Бураковский — профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций;

Любомир Заика — командир рекрутинговой группы штаба управления 152-й отдельной егерской бригады;

Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;

Оксана Продан — советник председателя Ассоциации городов Украины, общественный деятель, адвокат, политик, народный депутат Украины VII и VIII созывов;

Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014–2015 годах;

Мирослава Харченко — руководитель юридического направления благотворительной организации Save Ukraine;

Валерий Романенко — эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации;

Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России.

Новини.LIVE сообщали, что Украина рассчитывает получить от Великобритании ракеты Meteor для истребителей Gripen, которые помогут противостоять российской авиации. В ходе переговоров стороны также обсудили поставки ракет для ПВО, борьбу с дронами Shahed и участие Лондона в антибаллистических проектах. Особое внимание уделили развитию беспилотных систем и дальнейшему укреплению оборонного сотрудничества между странами.

Новини.LIVE также сообщали, что Франция передаст Украине истребители Rafale в 2028–2029 годах, сообщил президент Эмманюэль Макрон. Кроме того, Париж предоставит Киеву лицензии на производство французских ракет, в частности для систем ПВО. Также союзники договорились о дальнейшем укреплении противовоздушной обороны Украины.