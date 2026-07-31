Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Ставки заслушал доклад нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Также участники Ставки обсудили реализацию плана дальнобойных санкций против России и меры в ответ на российские удары по Одессе и области, в частности по портовой инфраструктуре и морскому коридору.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.
Гости эфира
- Дмитрий Кащенко — Герой Украины, полковник ВСУ в отставке;
- Олег Пендзин — исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;
- Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике;
- Юрий Подорожний — политтехнолог;
- Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
- Владимир Джиджора — вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва КРИИН НАТО, бывший дипломат посольства Украины в Иране;
- Владимир Мартыненко — советник министра внутренних дел Украины в 2015–2021 гг., адвокат, доктор философии в области права;
- Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
- Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор;
- Шимон Бриман — историк, эксперт по отношениям между Израилем и Украиной.
Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заслушал доклад Николюка о ситуации на востоке Украины. Особое внимание они уделили ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки.
Также президент сообщил о результатах новых ударов ВСУ по РФ. Речь идет о поражении логистических центров, морского терминала, нефтеперерабатывающего завода и целей в акватории Азовского моря.