Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Ставки заслушал доклад нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Также участники Ставки обсудили реализацию плана дальнобойных санкций против России и меры в ответ на российские удары по Одессе и области, в частности по портовой инфраструктуре и морскому коридору.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

Дмитрий Кащенко — Герой Украины, полковник ВСУ в отставке;

Олег Пендзин — исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;

Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике;

Юрий Подорожний — политтехнолог;

Олесь Доний — политолог, общественный деятель;

Владимир Джиджора — вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва КРИИН НАТО, бывший дипломат посольства Украины в Иране;

Владимир Мартыненко — советник министра внутренних дел Украины в 2015–2021 гг., адвокат, доктор философии в области права;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;

Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор;

Шимон Бриман — историк, эксперт по отношениям между Израилем и Украиной.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заслушал доклад Николюка о ситуации на востоке Украины. Особое внимание они уделили ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки.

Также президент сообщил о результатах новых ударов ВСУ по РФ. Речь идет о поражении логистических центров, морского терминала, нефтеперерабатывающего завода и целей в акватории Азовского моря.