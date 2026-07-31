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Драпатый доложил о фронте: эфир Вечір.LIVE

Драпатый доложил о фронте: эфир Вечір.LIVE

31 июля 2026 г. 18:00

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18:00 Драпатый доложил о фронте: эфир Вечір.LIVE

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19:13 Время на подготовку Киева к зиме упущено: эфир Київський час

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18:04 Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

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13:45 Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

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08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

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18:00 Драпатый доложил о фронте: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский объяснил, что на самом деле происходит на поле боя: эфир День.LIVE

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18:08 ВСУ готовят новые удары по территории РФ: эфир Вечір.LIVE

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Ставки заслушал доклад нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Также участники Ставки обсудили реализацию плана дальнобойных санкций против России и меры в ответ на российские удары по Одессе и области, в частности по портовой инфраструктуре и морскому коридору.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

  • Дмитрий Кащенко — Герой Украины, полковник ВСУ в отставке;
  • Олег Пендзин — исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;
  • Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике;
  • Юрий Подорожний — политтехнолог;
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
  • Владимир Джиджора — вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва КРИИН НАТО, бывший дипломат посольства Украины в Иране;
  • Владимир Мартыненко — советник министра внутренних дел Украины в 2015–2021 гг., адвокат, доктор философии в области права;
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор;
  • Шимон Бриман — историк, эксперт по отношениям между Израилем и Украиной.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заслушал доклад Николюка о ситуации на востоке Украины. Особое внимание они уделили ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки.

Также президент сообщил о результатах новых ударов ВСУ по РФ. Речь идет о поражении логистических центров, морского терминала, нефтеперерабатывающего завода и целей в акватории Азовского моря.

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17:30 QR-билет с пересадками: в Киеве появится более удобный способ оплаты проезда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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