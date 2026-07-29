Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с Дональдом Трампом, его командой и партнерами. Главным приоритетом переговоров было укрепление украинской противовоздушной обороны. Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне и сказал, что переговоры прошли очень хорошо.

Об этом и не только будут говорить эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы «Права справа»;

Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Виктория Берещак, обозревательница рынка недвижимости;

Павел Мартышев, эксперт агроцентра Киевской школы экономики.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Сенат США одобрил Закон Линдси Грэма о санкциях против России. За него проголосовали 86 сенаторов. За голосованием по этому важному вопросу следил президент Украины Владимир Зеленский, который находился в здании Капитолия.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По его словам, переговоры прошли хорошо, а стороны обсудили ряд важных вопросов.