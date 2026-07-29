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Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

29 июля 2026 г. 13:45

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13:45 Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

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08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

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18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

27 июля 2026
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18:02 Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Великобритании: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Зеленский станет первым зарубежным гостем нового премьера Великобритании: эфир День.LIVE

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08:00 Украина готовит новые дальние удары, Зеленский утвердил цели: эфир Ранок.LIVE

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19:00 11-й день протестов против отставки Федорова в Киеве: эфир Новини.LIVE

24 июля 2026
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18:05 Россия нанесла удар по частному полигону под Киевом: 10 погибших, 100 раненых — Вечір.LIVE

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13:45 Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

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08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

28 июля 2026
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18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с Дональдом Трампом, его командой и партнерами. Главным приоритетом переговоров было укрепление украинской противовоздушной обороны. Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне и сказал, что переговоры прошли очень хорошо.

Об этом и не только будут говорить эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы «Права справа»;
  • Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Виктория Берещак, обозревательница рынка недвижимости;
  • Павел Мартышев, эксперт агроцентра Киевской школы экономики.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Сенат США одобрил Закон Линдси Грэма о санкциях против России. За него проголосовали 86 сенаторов. За голосованием по этому важному вопросу следил президент Украины Владимир Зеленский, который находился в здании Капитолия.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По его словам, переговоры прошли хорошо, а стороны обсудили ряд важных вопросов.

 

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