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Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

29 июля 2026 г. 8:00

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08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

28 июля 2026
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18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

27 июля 2026
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18:02 Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Великобритании: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Зеленский станет первым зарубежным гостем нового премьера Великобритании: эфир День.LIVE

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08:00 Украина готовит новые дальние удары, Зеленский утвердил цели: эфир Ранок.LIVE

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19:00 11-й день протестов против отставки Федорова в Киеве: эфир Новини.LIVE

24 июля 2026
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18:05 Россия нанесла удар по частному полигону под Киевом: 10 погибших, 100 раненых — Вечір.LIVE

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13:23 Украина нанесла удар по РФ, Киев подвергся атаке с применением "Цирконов": эфир День.LIVE

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08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

28 июля 2026
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18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

27 июля 2026
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18:02 Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Великобритании: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 28 июля в Овальном кабинете Белого дома. В ходе переговоров лидеры обсудили укрепление сотрудничества в области обороны, перспективу лицензионного производства перехватчиков для систем Patriot в Украине, а также дипломатические инициативы, направленные на прекращение войны.

После встречи Зеленский сообщил, что поблагодарил Дональда Трампа за поддержку Украины. Кроме того, он выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим другом украинского народа. Президент подчеркнул, что вклад американского политика в развитие украинско-американского партнерства навсегда останется важной частью общей истории.

Об этом смотрите в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

  • Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам
  • Дмитрий Васильев, политический эксперт, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада"
  • Денис Бобков, начальник отдела коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант
  • Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества
  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук
  • Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации
  • Сергей Куюн, эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95"

Новини.LIVE сообщили, что Зеленский после встречи с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin отметил, что Украина располагает собственными технологиями и наработками, которыми готова делиться с государствами-партнерами, поддерживающими её в противодействии российской агрессии. Он также сообщил, что украинская и американская команды уже приступили к работе над практической реализацией совместных проектов.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел краткую беседу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Встреча состоялась перед церемонией прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Оба лидера прибыли в США для проведения отдельных переговоров с президентом Дональдом Трампом.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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