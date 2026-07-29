Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 28 июля в Овальном кабинете Белого дома. В ходе переговоров лидеры обсудили укрепление сотрудничества в области обороны, перспективу лицензионного производства перехватчиков для систем Patriot в Украине, а также дипломатические инициативы, направленные на прекращение войны.

После встречи Зеленский сообщил, что поблагодарил Дональда Трампа за поддержку Украины. Кроме того, он выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим другом украинского народа. Президент подчеркнул, что вклад американского политика в развитие украинско-американского партнерства навсегда останется важной частью общей истории.

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Гости:

Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам

Дмитрий Васильев, политический эксперт, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада"

Денис Бобков, начальник отдела коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант

Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук

Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации

Сергей Куюн, эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95"

Новини.LIVE сообщили, что Зеленский после встречи с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin отметил, что Украина располагает собственными технологиями и наработками, которыми готова делиться с государствами-партнерами, поддерживающими её в противодействии российской агрессии. Он также сообщил, что украинская и американская команды уже приступили к работе над практической реализацией совместных проектов.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел краткую беседу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Встреча состоялась перед церемонией прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Оба лидера прибыли в США для проведения отдельных переговоров с президентом Дональдом Трампом.