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Главная arrow Відео arrow Россия нанесла удар по частному полигону под Киевом: 10 погибших, 100 раненых — Вечір.LIVE arrow
Россия нанесла удар по частному полигону под Киевом: 10 погибших, 100 раненых — Вечір.LIVE

Россия нанесла удар по частному полигону под Киевом: 10 погибших, 100 раненых — Вечір.LIVE

24 июля 2026 г. 18:05

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18:05 Россия нанесла удар по частному полигону под Киевом: 10 погибших, 100 раненых — Вечір.LIVE

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20:00 В РФ убытки исчисляются сотнями миллионов: эфир Світ на зламі

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18:36 Новые переговоры о мире в Украине: встреча может состояться до осени: эфир Вечір.LIVE

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13:02 Встреча Рубио с Лавровым и 21-й пакет санкций ЕС против РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Главком Драпатый получил срочное задание: эфир Ранок.LIVE

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19:58 Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

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18:26 Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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13:15 Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

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18:05 Россия нанесла удар по частному полигону под Киевом: 10 погибших, 100 раненых — Вечір.LIVE

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13:23 Украина нанесла удар по РФ, Киев подвергся атаке с применением "Цирконов": эфир День.LIVE

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08:00 Цены на топливо на украинских АЗС продолжают стремительно расти: эфир Ранок.LIVE

23 июля 2026
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20:00 В РФ убытки исчисляются сотнями миллионов: эфир Світ на зламі

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18:36 Новые переговоры о мире в Украине: встреча может состояться до осени: эфир Вечір.LIVE

24 июля днём РФ нанесла удар по частному полигону в Киевской области. На этом объекте находились представители украинской оборонной промышленности. На данный момент известно о 10 погибших и более чем сотне раненых. Помимо расследования военного преступления РФ (ст. 438 УК Украины), Офис генерального прокурора возбудил дело по ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Также следствие будет выяснять, кто принимал решение о проведении массового мероприятия во время войны и были ли соблюдены меры безопасности.

Об этом смотрите в прямом эфир Вечір.LIVE.

Гости эфира:

  • Василий Воскобойник, президент Ассоциации «Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству», глава «Офиса миграционной политики»;
  • Олег Устенко, экономист, советник президента в 2019–2024 годах;
  • Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву и политике;
  • Мария Мезенцева-Федоренко, народный депутат от партии «Слуга народа», глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям;
  • Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации «Будь с Украиной»;
  • Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор;
  • Андрей Онистрат, офицер ВСУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент провел совещание с командованием ВСУ и анонсировал ответ на удары РФ. По его словам, у государства есть четкий перечень мер в ответ на вражеские обстрелы.

Также мы сообщали, что Россия уничтожила 1,5 млн книг в июле этого года. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщает, что из-за постоянных российских обстрелов полиграфической и складской инфраструктуры наблюдается катастрофическое сокращение объемов печатной продукции.

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