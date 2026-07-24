24 июля днём РФ нанесла удар по частному полигону в Киевской области. На этом объекте находились представители украинской оборонной промышленности. На данный момент известно о 10 погибших и более чем сотне раненых. Помимо расследования военного преступления РФ (ст. 438 УК Украины), Офис генерального прокурора возбудил дело по ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Также следствие будет выяснять, кто принимал решение о проведении массового мероприятия во время войны и были ли соблюдены меры безопасности.

Об этом смотрите в прямом эфир Вечір.LIVE.

Гости эфира:

Василий Воскобойник, президент Ассоциации «Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству», глава «Офиса миграционной политики»;

Олег Устенко, экономист, советник президента в 2019–2024 годах;

Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву и политике;

Мария Мезенцева-Федоренко, народный депутат от партии «Слуга народа», глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям;

Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации «Будь с Украиной»;

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор;

Андрей Онистрат, офицер ВСУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент провел совещание с командованием ВСУ и анонсировал ответ на удары РФ. По его словам, у государства есть четкий перечень мер в ответ на вражеские обстрелы.

Также мы сообщали, что Россия уничтожила 1,5 млн книг в июле этого года. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщает, что из-за постоянных российских обстрелов полиграфической и складской инфраструктуры наблюдается катастрофическое сокращение объемов печатной продукции.