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Цены на топливо на украинских АЗС продолжают стремительно расти: эфир Ранок.LIVE

Цены на топливо на украинских АЗС продолжают стремительно расти: эфир Ранок.LIVE

24 июля 2026 г. 8:00

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08:00 Главком Драпатый получил срочное задание: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Андрей Миселюк, командир батальона беспилотных систем "Железные соколы" 67-й ОМБр Владислав Даценко, секретарь Совета экономической безопасности Украины Илона Хмелева, руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко, политический консультант Ярослав Божко, военный аналитик Игорь Токовенко, аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, народный депутат Арсений Пушкаренко, управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости обсудят, что за последние сутки подорожали все основные виды топлива, а больше всего — дизель и бензин. По состоянию на 24 июля средняя стоимость бензина А-95 премиум в Украине выросла до 82,87 грн, а литр А-95 подорожал до 79,03 грн.

В то же время дизельное топливо подорожало на 1,30 грн и теперь в среднем стоит 83 грн за литр, а автомобильный газ подорожал на 65 копеек — до 41 грн за литр.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, после нового подорожания цен на нефть украинцы вновь начали беспокоиться, не исчезнет ли топливо с АЗС. Пока дефицита не ожидается.

Ранее эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин отметил, что в начале августа стоимость бензина на АЗС может превысить 90 гривен за литр.

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07:32 Зеленский встретится с Трампом во время визита в США

07:30 Добровольный призыв: как мобилизоваться без визита в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:25 Старый паспорт могут "аннулировать": кому нужно заменить документ и за что грозит штраф

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