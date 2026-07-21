Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с командирами армейских корпусов обсудили подготовку к возможным сценариям на Черниговско-Киевском направлении. По словам президента, решения принимаются с учетом информации разведки и попыток России найти новые способы продолжения войны.
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Гости:
- Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы
- Олег Пендзин, исполнительный директор экспертного экономического дискуссионного клуба
- Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий
- Юрий Подорожний, политтехнолог
- Антон Земляной, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества
- Денис Попович, военный аналитик
- Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии
- Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт сети защиты национальных интересов "ANTS"
Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командующим оперативной группировкой войск "Схід" Виктором Николюком. В ходе доклада стороны обсудили ситуацию на восточном направлении, действия российских войск и дальнейшие шаги по противодействию вражеским штурмам.
Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении очередного раунда встреч с командирами армейских корпусов. В ходе обсуждений были рассмотрены ключевые потребности войск, ситуация на важных направлениях фронта и дальнейшие шаги по укреплению обороны Украины.