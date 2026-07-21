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ВСУ готовятся к различным сценариям на Севере: прямой эфир Вечір.LIVE

ВСУ готовятся к различным сценариям на Севере: прямой эфир Вечір.LIVE

21 июля 2026 г. 18:22

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18:22 ВСУ готовятся к различным сценариям на Севере: прямой эфир Вечір.LIVE

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18:08 Срочно из Киева, 6-й день протестов в поддержку Федорова: трансляция

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13:25 ВСУ оказывают давление, россияне провалили новые попытки наступления: эфир День.LIVE

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08:00 Украину ждут изменения в стратегии обороны, принято решение Ставки: эфир Ранок.LIVE

20 июля 2026
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21:00 Нарушения в ходе мобилизации и действия ТЦК: интервью с Лубинцем

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18:02 Смена высшего военного руководства ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Взрывы на судах РФ и дроны над Москвой: эфир День.LIVE

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08:00 В руководстве ВСУ будут важные решения: эфир Ранок.LIVE

17 июля 2026
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18:37 Зеленский предложил Клименко занять пост секретаря СНБО: эфир Вечір.LIVE

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13:00 США наложат жестокие санкции на РФ: эфир День.LIVE

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18:22 ВСУ готовятся к различным сценариям на Севере: прямой эфир Вечір.LIVE

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20 июля 2026
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21:00 Нарушения в ходе мобилизации и действия ТЦК: интервью с Лубинцем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с командирами армейских корпусов обсудили подготовку к возможным сценариям на Черниговско-Киевском направлении. По словам президента, решения принимаются с учетом информации разведки и попыток России найти новые способы продолжения войны.

Об этом смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы
  • Олег Пендзин, исполнительный директор экспертного экономического дискуссионного клуба
  • Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий
  • Юрий Подорожний, политтехнолог
  • Антон Земляной, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества
  • Денис Попович, военный аналитик
  • Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии
  • Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт сети защиты национальных интересов "ANTS"

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командующим оперативной группировкой войск "Схід" Виктором Николюком. В ходе доклада стороны обсудили ситуацию на восточном направлении, действия российских войск и дальнейшие шаги по противодействию вражеским штурмам.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении очередного раунда встреч с командирами армейских корпусов. В ходе обсуждений были рассмотрены ключевые потребности войск, ситуация на важных направлениях фронта и дальнейшие шаги по укреплению обороны Украины.

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