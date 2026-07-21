Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с командирами армейских корпусов обсудили подготовку к возможным сценариям на Черниговско-Киевском направлении. По словам президента, решения принимаются с учетом информации разведки и попыток России найти новые способы продолжения войны.

Об этом смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы

Олег Пендзин, исполнительный директор экспертного экономического дискуссионного клуба

Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий

Юрий Подорожний, политтехнолог

Антон Земляной, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества

Денис Попович, военный аналитик

Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии

Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт сети защиты национальных интересов "ANTS"

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командующим оперативной группировкой войск "Схід" Виктором Николюком. В ходе доклада стороны обсудили ситуацию на восточном направлении, действия российских войск и дальнейшие шаги по противодействию вражеским штурмам.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении очередного раунда встреч с командирами армейских корпусов. В ходе обсуждений были рассмотрены ключевые потребности войск, ситуация на важных направлениях фронта и дальнейшие шаги по укреплению обороны Украины.