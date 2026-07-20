После беседы с военными командующими, среди которых были Михаил Драпатый, Владимир Горбатюк и Олег Апостол, президент Владимир Зеленский анонсировал "ключевые переговоры" на понедельник, 20 июля. Обсуждались доклады о текущей ситуации на фронте и в целом в ходе войны.

Об этом и не только поговорим с экспертами в эфире Ранок.LIVE 20 июля.

Гости эфира

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;

Игорь — позывной "Пиц", командир расчета БпЛА 3 ОШБр;

Игорь Молодан — инструктор по безопасности Ассоциации саперов Украины;

Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеривец";

Александр Краев — эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма";

Андрей Еременко — социолог;

Руслан Рохов — политтехнолог;

Оксана Юринец — профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности Львовского политехнического университета, народный депутат Украины VIII созыва;

Светлана Осауленко — депутат Одесского городского совета.

Как писали Новини.LIVE, 19 июля Зеленский встретился с тремя украинскими военными руководителями. Президент заслушал доклады Михаила Драпатого, Владимира Горбатюка и Олега Апостола.

После этого президент анонсировал ключевые переговоры и решения в руководстве ВСУ. По словам Зеленского, ключевым является определение дальнейшей стратегии Украины.