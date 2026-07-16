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Новый Кабмин Корецкого, конфликт Федорова с Сырским: эфир Вечір.LIVE

Новый Кабмин Корецкого, конфликт Федорова с Сырским: эфир Вечір.LIVE

16 июля 2026 г. 18:04

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18:04 Новый Кабмин Корецкого, конфликт Федорова с Сырским: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

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18:04 Новый Кабмин Корецкого, конфликт Федорова с Сырским: эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Верховная Рада сформировала новое правительство: новый премьер: эфир День.LIVE

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08:00 Рада назначает Корецкого премьер-министром: онлайн-трансляция

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16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. В то же время в Министерстве обороны сложилась напряженная ситуация — Михаил Федоров покидает свой пост на фоне длительных разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
  • Богдан Кицак, народный депутат, "Слуга народа", комитет по вопросам экономического развития
  • Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий
  • Георгий Мазурашу, народный депутат "Слуга народа"
  • Юрий Касьянов, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV

Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Михаил Федоров заявил о наличии серьезных разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским. По его словам, Сирский не готов открыто говорить о проблемах, а в ходе взаимодействия между ними возникла конфликтная ситуация. Также Федоров заявил, что Сырский создает внутреннюю напряженность и способствует расколу в стране.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что между министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возник конфликт. По его словам, сторонам не удалось достичь взаимопонимания, однако он не возлагает ответственность за ситуацию исключительно на них и признает свою роль в этом вопросе.

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