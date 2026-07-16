Новый Кабмин Корецкого, конфликт Федорова с Сырским: эфир Вечір.LIVE

16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. В то же время в Министерстве обороны сложилась напряженная ситуация — Михаил Федоров покидает свой пост на фоне длительных разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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Гости:

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

Богдан Кицак, народный депутат, "Слуга народа", комитет по вопросам экономического развития

Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий

Георгий Мазурашу, народный депутат "Слуга народа"

Юрий Касьянов, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV

Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Михаил Федоров заявил о наличии серьезных разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским. По его словам, Сирский не готов открыто говорить о проблемах, а в ходе взаимодействия между ними возникла конфликтная ситуация. Также Федоров заявил, что Сырский создает внутреннюю напряженность и способствует расколу в стране.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что между министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возник конфликт. По его словам, сторонам не удалось достичь взаимопонимания, однако он не возлагает ответственность за ситуацию исключительно на них и признает свою роль в этом вопросе.