Украина производит 10 млн дронов в год и готовится удвоить этот показатель: эфир Вечір.LIVE

Украина в настоящее время производит около 10 миллионов беспилотников в год и намерена удвоить этот показатель. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе мероприятий, приуроченных к Дню украинской государственности в Киеве.

По словам главы государства, ранее озвученный план по производству миллиона дронов в год вызвал немало скептицизма, однако Украина смогла значительно превысить эту цель. Сейчас, отметил Зеленский, оборонная промышленность вышла на уровень 10 миллионов дронов в год, а следующей задачей является увеличение производства до 20 миллионов.

Об этом смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Сергей Ауслендер, журналист (Израиль)

Владимир Фесенко, политолог

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность"

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию

Виктор Глеба, эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004–2008)

Геннадий Кривошея, председатель Общественного совета при КГГА

Оксана Савчук, народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что стране удалось сохранить устойчивость, несмотря на прогнозы о ее скором поражении после начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что Украина уже более 1600 дней сопротивляется российской агрессии, укрепляет свои возможности и закрепляет свою роль на международной арене. По словам главы государства, сегодня Украину воспринимают как надежного и сильного партнера для Европы.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет играть одну из ключевых ролей в создании европейской антибаллистической системы. Он также заявил о планах дальнейшего увеличения производства дронов и развития отечественной ракетной программы. По словам главы государства, оборонный потенциал Украины будет и в дальнейшем укрепляться в сотрудничестве с международными союзниками.