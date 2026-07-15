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Украина производит 10 млн дронов в год и готовится удвоить этот показатель: эфир Вечір.LIVE

Украина производит 10 млн дронов в год и готовится удвоить этот показатель: эфир Вечір.LIVE

15 июля 2026 г. 18:00

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18:00 Украина производит 10 млн дронов в год и готовится удвоить этот показатель: эфир Вечір.LIVE

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13:02 Важные переговоры между Украиной и ЕС в Киеве: эфир День.LIVE

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08:00 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE

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18:06 Верховная Рада отправила Свириденко в отставку: эфир Вечір.LIVE

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13:15 Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

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08:00 Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

13 июля 2026
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18:19 Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

10 июля 2026
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18:02 ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

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18:00 Украина производит 10 млн дронов в год и готовится удвоить этот показатель: эфир Вечір.LIVE

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13:02 Важные переговоры между Украиной и ЕС в Киеве: эфир День.LIVE

Text

08:00 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE

14 июля 2026
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18:06 Верховная Рада отправила Свириденко в отставку: эфир Вечір.LIVE

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13:15 Увольнение Свириденко и полная перезагрузка правительства: эфир День.LIVE

Украина в настоящее время производит около 10 миллионов беспилотников в год и намерена удвоить этот показатель. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе мероприятий, приуроченных к Дню украинской государственности в Киеве.

По словам главы государства, ранее озвученный план по производству миллиона дронов в год вызвал немало скептицизма, однако Украина смогла значительно превысить эту цель. Сейчас, отметил Зеленский, оборонная промышленность вышла на уровень 10 миллионов дронов в год, а следующей задачей является увеличение производства до 20 миллионов.

Об этом смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Сергей Ауслендер, журналист (Израиль)
  • Владимир Фесенко, политолог
  • Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность"
  • Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию
  • Виктор Глеба, эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004–2008)
  • Геннадий Кривошея, председатель Общественного совета при КГГА
  • Оксана Савчук, народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что стране удалось сохранить устойчивость, несмотря на прогнозы о ее скором поражении после начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что Украина уже более 1600 дней сопротивляется российской агрессии, укрепляет свои возможности и закрепляет свою роль на международной арене. По словам главы государства, сегодня Украину воспринимают как надежного и сильного партнера для Европы.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет играть одну из ключевых ролей в создании европейской антибаллистической системы. Он также заявил о планах дальнейшего увеличения производства дронов и развития отечественной ракетной программы. По словам главы государства, оборонный потенциал Украины будет и в дальнейшем укрепляться в сотрудничестве с международными союзниками.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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