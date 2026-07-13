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Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

13 июля 2026 г. 18:19

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18:19 Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита во Францию Украина представит международным партнерам Антибаллистическую программу, которая должна стать основой для создания новой системы защиты от баллистических угроз. По словам главы государства, ключевой темой станет укрепление противоракетной обороны. Впервые запланирована встреча с участием лидеров государств, советников по вопросам национальной безопасности и представителей оборонных компаний, которые могут присоединиться к реализации этой инициативы.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 13 июля.

Гости эфира

  • Сергей Куюн — эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95";
  • Владимир Джиджора — вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО, бывший дипломат посольства Украины в Иране;
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Алексей Мовчан — народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития;
  • Андрей Длигач — доктор экономических наук, председатель Advanter Group;
  • Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;
  • Тарас Семенюк — политолог-международник.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский с первой леди прибыли во Францию на "Коалицию желающих". Сегодня состоятся переговоры, которые могут открыть для Украины больше возможностей для укрепления обороны.

В Париже у здания МИД украинского президента встретил Эмманюэль Макрон. Встреча антибаллистической коалиции уже началась.

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