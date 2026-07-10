Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже в ближайшие дни во Франции состоится первая международная встреча, посвященная украинскому антибаллистическому проекту FREYA. По его словам, Украина представит партнерам концепцию новой системы противовоздушной обороны и предложит европейским странам присоединиться к её совместной разработке и производству.

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Как отметил глава государства, проект FREYA предусматривает создание противоракетной системы, способной перехватывать баллистические цели. По замыслу, она должна стать аналогом Patriot, однако будет более доступной по стоимости и пригодной для массового производства.

Олег Лисный, политолог, вице-президент АЦ "Политика"

Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований

Олесь Маляревич, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес"

Игорь Зинкевич, депутат Львовского областного совета

Виталий Кулик, футуролог

Арсений Пушкаренко, народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

Алексей Гарань, политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда "Демократические инициативы"

Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы

Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO Political Consulting

Игорь Рейтерович, политолог

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал три основных приоритета для укрепления противовоздушной обороны. Речь идет о получении лицензии на производство комплексов Patriot, поставках ракет к ним, а также расширении поддержки со стороны европейских партнеров. В то же время Киев совместно с союзниками работает над созданием собственной противоракетной системы.

Новини.LIVE писали, что США уже тестируют украинские воздушные и морские дроны, а также другие оборонные разработки. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, американская сторона положительно оценивает результаты испытаний, а после их завершения Киев и Вашингтон планируют заключить соглашение о дронах.