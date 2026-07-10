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Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

10 июля 2026 г. 7:21

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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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07:21 Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

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18:03 Павел предупредил Украину о планах Путина расширить масштабы войны: эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 Украина получит партию ракет-перехватчиков для системы Patriot: эфир День.LIVE

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07:26 Украина будет производить ракеты для Patriot, итоги саммита НАТО: эфир Ранок.LIVE

8 июля 2026
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19:27 Выступление Зеленского после переговоров с Трампом: трансляция

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже в ближайшие дни во Франции состоится первая международная встреча, посвященная украинскому антибаллистическому проекту FREYA. По его словам, Украина представит партнерам концепцию новой системы противовоздушной обороны и предложит европейским странам присоединиться к её совместной разработке и производству.

Об этом смотрите в прямом эфире Ранок.LIVE.

Как отметил глава государства, проект FREYA предусматривает создание противоракетной системы, способной перехватывать баллистические цели. По замыслу, она должна стать аналогом Patriot, однако будет более доступной по стоимости и пригодной для массового производства.

  • Олег Лисный, политолог, вице-президент АЦ "Политика"
  • Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований
  • Олесь Маляревич, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес"
  • Игорь Зинкевич, депутат Львовского областного совета
  • Виталий Кулик, футуролог
  • Арсений Пушкаренко, народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
  • Алексей Гарань, политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда "Демократические инициативы"
  • Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы
  • Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO Political Consulting
  • Игорь Рейтерович, политолог

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал три основных приоритета для укрепления противовоздушной обороны. Речь идет о получении лицензии на производство комплексов Patriot, поставках ракет к ним, а также расширении поддержки со стороны европейских партнеров. В то же время Киев совместно с союзниками работает над созданием собственной противоракетной системы.

Новини.LIVE писали, что США уже тестируют украинские воздушные и морские дроны, а также другие оборонные разработки. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, американская сторона положительно оценивает результаты испытаний, а после их завершения Киев и Вашингтон планируют заключить соглашение о дронах.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:30 Бронь от мобилизации: в Минцифры обновили критерии критичности бизнеса в сфере IТ

06:30 Удержание в ТЦК до даты 25-летия невозможно: единственный законный шаг центра комплектования

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