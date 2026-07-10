Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже в ближайшие дни во Франции состоится первая международная встреча, посвященная украинскому антибаллистическому проекту FREYA. По его словам, Украина представит партнерам концепцию новой системы противовоздушной обороны и предложит европейским странам присоединиться к её совместной разработке и производству.
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Как отметил глава государства, проект FREYA предусматривает создание противоракетной системы, способной перехватывать баллистические цели. По замыслу, она должна стать аналогом Patriot, однако будет более доступной по стоимости и пригодной для массового производства.
- Олег Лисный, политолог, вице-президент АЦ "Политика"
- Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований
- Олесь Маляревич, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес"
- Игорь Зинкевич, депутат Львовского областного совета
- Виталий Кулик, футуролог
- Арсений Пушкаренко, народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
- Алексей Гарань, политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда "Демократические инициативы"
- Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы
- Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO Political Consulting
- Игорь Рейтерович, политолог
Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал три основных приоритета для укрепления противовоздушной обороны. Речь идет о получении лицензии на производство комплексов Patriot, поставках ракет к ним, а также расширении поддержки со стороны европейских партнеров. В то же время Киев совместно с союзниками работает над созданием собственной противоракетной системы.
Новини.LIVE писали, что США уже тестируют украинские воздушные и морские дроны, а также другие оборонные разработки. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, американская сторона положительно оценивает результаты испытаний, а после их завершения Киев и Вашингтон планируют заключить соглашение о дронах.