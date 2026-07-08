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Второй день саммита НАТО: эфир День.LIVE

Второй день саммита НАТО: эфир День.LIVE

8 июля 2026 г. 13:01

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13:01 Второй день саммита НАТО: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

7 июля 2026
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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

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08:00 В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

6 июля 2026
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18:27 Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

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16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

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13:00 Киев и область приходят в себя после массированной атаки России: эфир День.LIVE

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08:00 Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE

3 июля 2026
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18:13 Обстрел в Киеве, спасательные работы завершены, названо число жертв: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Второй день саммита НАТО: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

7 июля 2026
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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

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08:00 В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

Второй день саммита НАТО в Анкаре начался с ряда важных заявлений и решений в сфере безопасности. Основное внимание украинской делегации сосредоточено на обсуждении новых механизмов усиления давления на Россию, укрепления противовоздушной обороны и дальнейшей военной поддержки Украины.

Об этом и не только поговорим с экспертами в эфире День.LIVE 8 июля.

Темы эфира

Накануне и утром 8 июля было объявлено о новых оборонных соглашениях и пакетах помощи. В частности, Нидерланды присоединились к масштабной программе Drone Deal, а Канада анонсировала новый среднесрочный пакет военной помощи почти на 900 миллионов долларов. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал союзников ускорить создание европейской системы противоракетной обороны Antiballistic System, отметив, что украинский опыт демонстрирует эффективность перехвата воздушных угроз на уровне более 90%.

В то же время Силы обороны Украины сообщили о серии ударов по военным и логистическим объектам России. По данным украинской стороны, были поражены два нефтеперерабатывающих завода, шесть танкеров, военный аэродром «Борисоглейбск», а также автомобильные мосты, которые использовались для обеспечения российских войск. Как утверждается, под удар также попал один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России.

Гости эфира

  • Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог;
  • Татьяна Ужвий — руководитель отдела экспорта BlueBird Tech;
  • Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта «Пантеривец»;
  • Сергей Таран — политолог;
  • Вадим Трюхан — политолог-международник;
  • Оксана Жолнович — министр социальной политики на 2022–2025 гг., кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;
  • Олег Буряк — председатель Запорожской районной государственной администрации;
  • Борис Кушнирук — экономист.

Как писали Новини.LIVE, сегодня на полях саммита НАТО запланирована встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Кроме того, состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств.

Комментируя предстоящие переговоры с лидером США, украинский президент сказал, что имеет "боевой настрой".

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12:28 Земельный пай и субсидия: в каких случаях выплаты могут уменьшиться

12:24 Стартует второй день саммита НАТО: Зеленский встретится с Трампом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:20 Повестки в 2026 году: какие два способа вручения остаются в силе

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