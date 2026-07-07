Гостями эфира Ранок.LIVE стали политтехнолог Ярослав Макитра, член правления ОО "Линия 102.Юа" Виктор Гальчинский, старший сержант роты БпАК 1-го мотопехотного батальона 58-го ОМПБр с позывным "Викинг", пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, социолог Андрей Еременко, и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз, народный депутат Галина Янченко и политолог Петр Олещук.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что 7-8 июля в Анкаре состоится саммит НАТО, на который соберутся лидеры 32 стран-членов Альянса и государств-партнеров. Одной из главных тем станет дальнейшая поддержка Украины.

Кроме того, ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Первый день саммита начнется с Форума оборонной промышленности, где участники обсудят инновации, развитие сотрудничества в оборонной сфере и перспективы заключения новых контрактов.

После этого запланировано совместное заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского. Вечером состоится заседание Совета Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в связи с дефицитом средств противовоздушной обороны в странах Альянса НАТО совместно с Украиной запускает новые проекты, направленные на наращивание производства ракет-перехватчиков.

Кроме того, Рютте сообщил, что Трамп оказал влияние на производителей, побудив их нарастить производство ракет для систем ПВО Patriot. По его словам, компании уже согласились выполнить эти обязательства.