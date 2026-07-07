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В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

7 июля 2026 г. 8:00

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08:00 В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

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18:27 Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

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16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

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13:00 Киев и область приходят в себя после массированной атаки России: эфир День.LIVE

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08:00 Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политтехнолог Ярослав Макитра, член правления ОО "Линия 102.Юа" Виктор Гальчинский, старший сержант роты БпАК 1-го мотопехотного батальона 58-го ОМПБр с позывным "Викинг", пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, социолог Андрей Еременко, и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз, народный депутат Галина Янченко и политолог Петр Олещук.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что 7-8 июля в Анкаре состоится саммит НАТО, на который соберутся лидеры 32 стран-членов Альянса и государств-партнеров. Одной из главных тем станет дальнейшая поддержка Украины.

Кроме того, ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Первый день саммита начнется с Форума оборонной промышленности, где участники обсудят инновации, развитие сотрудничества в оборонной сфере и перспективы заключения новых контрактов.

После этого запланировано совместное заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского. Вечером состоится заседание Совета Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в связи с дефицитом средств противовоздушной обороны в странах Альянса НАТО совместно с Украиной запускает новые проекты, направленные на наращивание производства ракет-перехватчиков.

Кроме того, Рютте сообщил, что Трамп оказал влияние на производителей, побудив их нарастить производство ракет для систем ПВО Patriot. По его словам, компании уже согласились выполнить эти обязательства.

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08:00 Помощь для домохозяйств в 31 900 грн: кто может подать заявку

07:52 В Криворожье 17-летняя девушка попала в три ДТП за одно утро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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