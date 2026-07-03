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Обстрел в Киеве, спасательные работы завершены, названо число жертв: эфир Вечір.LIVE

Обстрел в Киеве, спасательные работы завершены, названо число жертв: эфир Вечір.LIVE

3 июля 2026 г. 18:13

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18:13 Обстрел в Киеве, спасательные работы завершены, названо число жертв: эфир Вечір.LIVE

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18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

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08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

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18:16 Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

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18:13 Обстрел в Киеве, спасательные работы завершены, названо число жертв: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

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08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

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20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Спасатели завершили поисково-спасательную операцию в разрушенном девятиэтажном доме в Дарницком районе Киева, пострадавшем в результате массированной российской атаки. Из-под завалов здания извлекли тела 10 погибших, общее число жертв этой российской атаки составляет 30 человек.

Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.

В настоящее время на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. Также ликвидация последствий обстрела продолжается еще по трем адресам в Дарницком районе столицы.

Гости:

  • Ярослав Грицак, историк и профессор Украинского католического университета
  • Владимир Крейденко, народный депутат Украины, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог
  • Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны
  • Денис Ярославский, офицер командования штурмовых войск ВСУ
  • Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор
  • Екатерина Одарченко, политтехнолог, партнер компании "SIC Group USA"

Новини.LIVE сообщали, что в Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательные работы в девятиэтажном жилом доме, разрушенном в результате массированной российской атаки. В настоящее время на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Новини.LIVE информировали, что в результате очередной российской атаки на Киев 2 июля значительные разрушения понес Институт биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины. В результате падения обломков вражеских дронов и последующего пожара были уничтожены лаборатории, дорогостоящее научное оборудование и уникальные реагенты. Окончательный объем нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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