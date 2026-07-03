Спасатели завершили поисково-спасательную операцию в разрушенном девятиэтажном доме в Дарницком районе Киева, пострадавшем в результате массированной российской атаки. Из-под завалов здания извлекли тела 10 погибших, общее число жертв этой российской атаки составляет 30 человек.

Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.

В настоящее время на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. Также ликвидация последствий обстрела продолжается еще по трем адресам в Дарницком районе столицы.

Гости:

Ярослав Грицак, историк и профессор Украинского католического университета

Владимир Крейденко, народный депутат Украины, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры

Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог

Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны

Денис Ярославский, офицер командования штурмовых войск ВСУ

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор

Екатерина Одарченко, политтехнолог, партнер компании "SIC Group USA"

Новини.LIVE сообщали, что в Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательные работы в девятиэтажном жилом доме, разрушенном в результате массированной российской атаки. В настоящее время на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Новини.LIVE информировали, что в результате очередной российской атаки на Киев 2 июля значительные разрушения понес Институт биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины. В результате падения обломков вражеских дронов и последующего пожара были уничтожены лаборатории, дорогостоящее научное оборудование и уникальные реагенты. Окончательный объем нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.