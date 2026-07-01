Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" гостем станет глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов. В беседе речь пойдет о коррупции в КГГА, о том, как сегодня живется Троещине, а также об аномальной жаре и других актуальных темах.
Посмотреть эфир программы "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.
Темы эфира "Київський час"
Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київський час":
- Как киевляне спасаются от жары;
- В столице установят 33 рамки-распылители воды для охлаждения во время жары;
- Мойка дорог в районах столицы. Как это происходит и кто за это отвечает;
- Как Киев готовится к зиме;
- Киевские власти просят у государства помощи в реализации проектов энергоустойчивости;
- Троещина готовится к пробкам — там начинают капитальный ремонт ключевой магистрали;
- Качество воздуха в Киеве;
- Уже с 15 июля вырастут тарифы.
Новости.LIVE сообщали, что Киев обратился к государству с просьбой профинансировать ключевые проекты энергетической устойчивости столицы и обеспечить их скорейшую реализацию. В КГГА также подчеркивают необходимость упростить процедуры закупок, чтобы избежать задержек в реализации Плана энергетической устойчивости. Город уже направил соответствующие предложения в Кабмин, СНБО и Офис президента.
Новости.LIVE сообщали, что недавно глава Деснянской РГА Киева Максим Бахматов заявил, что против строительства новой Аллеи славы продолжается спланированная информационная кампания. По его словам, негатив в соцсетях распространяют анонимные паблики, действующие по указанию заинтересованных лиц. Он подчеркнул, что реальная ситуация вокруг проекта существенно отличается от того, что подается в публичном пространстве.