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Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

1 июля 2026 г. 19:00

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19:00 Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

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18:16 Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

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08:00 РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

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18:21 С июля увеличится финансирование боевых батальонов ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Энергосистема Украины не выдерживает жары: эфир День.LIVE

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08:00 Отключения электричества возобновляются из-за жары: эфир Ранок.LIVE

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18:20 Украине нужно наращивать антибаллистическую защиту: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Жара может привести к отключениям электроэнергии в Украине: эфир День.LIVE

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08:00 В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

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19:00 Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

Text

18:16 Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

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Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" гостем станет глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов. В беседе речь пойдет о коррупции в КГГА, о том, как сегодня живется Троещине, а также об аномальной жаре и других актуальных темах.

Посмотреть эфир программы "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київський час":

  • Как киевляне спасаются от жары;
  • В столице установят 33 рамки-распылители воды для охлаждения во время жары;
  • Мойка дорог в районах столицы. Как это происходит и кто за это отвечает;
  • Как Киев готовится к зиме;
  • Киевские власти просят у государства помощи в реализации проектов энергоустойчивости;
  • Троещина готовится к пробкам — там начинают капитальный ремонт ключевой магистрали;
  • Качество воздуха в Киеве;
  • Уже с 15 июля вырастут тарифы.

Новости.LIVE сообщали, что Киев обратился к государству с просьбой профинансировать ключевые проекты энергетической устойчивости столицы и обеспечить их скорейшую реализацию. В КГГА также подчеркивают необходимость упростить процедуры закупок, чтобы избежать задержек в реализации Плана энергетической устойчивости. Город уже направил соответствующие предложения в Кабмин, СНБО и Офис президента.

Новости.LIVE сообщали, что недавно глава Деснянской РГА Киева Максим Бахматов заявил, что против строительства новой Аллеи славы продолжается спланированная информационная кампания. По его словам, негатив в соцсетях распространяют анонимные паблики, действующие по указанию заинтересованных лиц. Он подчеркнул, что реальная ситуация вокруг проекта существенно отличается от того, что подается в публичном пространстве.

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