Из-за аномальной жары в большинстве европейских стран, включая Украину, значительно выросло потребление электроэнергии, что привело к повышенной нагрузке на энергосистему. В Министерстве энергетики рассказали о влиянии жары на энергосистему и мерах правительства по предотвращению дефицита электроэнергии в пиковые часы.

Об этом и не только поговорит эксперты в эфире День.LIVE 30 июня.

Гости эфира

Олег Саакян — политолог;

Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;

Людмила Денисова — правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;

Руслан Плетинка — заместитель начальника отдела рекрутинга Третьего армейского корпуса;

Оксана Жолнович — министр социальной политики на 2022–2025 гг., кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;

Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ.

Как писали Новини.LIVE, 29 июня стало известно, что Укрэнерго возобновило отключения электроэнергии в Ивано-Франковской и Запорожской областях. В регионах действовали вечерние отключения с 16:00 до 22:00.

В то же время руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что новая волна атак РФ на энергетику возможна осенью. Летом такой сценарий маловероятен.