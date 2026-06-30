Из-за аномальной жары в большинстве европейских стран, включая Украину, значительно выросло потребление электроэнергии, что привело к повышенной нагрузке на энергосистему. В Министерстве энергетики рассказали о влиянии жары на энергосистему и мерах правительства по предотвращению дефицита электроэнергии в пиковые часы.
Об этом и не только поговорит эксперты в эфире День.LIVE 30 июня.
Гости эфира
- Олег Саакян — политолог;
- Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;
- Людмила Денисова — правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;
- Руслан Плетинка — заместитель начальника отдела рекрутинга Третьего армейского корпуса;
- Оксана Жолнович — министр социальной политики на 2022–2025 гг., кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;
- Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ.
Как писали Новини.LIVE, 29 июня стало известно, что Укрэнерго возобновило отключения электроэнергии в Ивано-Франковской и Запорожской областях. В регионах действовали вечерние отключения с 16:00 до 22:00.
В то же время руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что новая волна атак РФ на энергетику возможна осенью. Летом такой сценарий маловероятен.