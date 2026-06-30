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Энергосистема Украины не выдерживает жары: эфир День.LIVE

Энергосистема Украины не выдерживает жары: эфир День.LIVE

30 июня 2026 г. 13:00

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Из-за аномальной жары в большинстве европейских стран, включая Украину, значительно выросло потребление электроэнергии, что привело к повышенной нагрузке на энергосистему. В Министерстве энергетики рассказали о влиянии жары на энергосистему и мерах правительства по предотвращению дефицита электроэнергии в пиковые часы.

Об этом и не только поговорит эксперты в эфире День.LIVE 30 июня.

Гости эфира

  • Олег Саакян — политолог;
  • Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;
  • Людмила Денисова — правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;
  • Руслан Плетинка — заместитель начальника отдела рекрутинга Третьего армейского корпуса;
  • Оксана Жолнович — министр социальной политики на 2022–2025 гг., кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;
  • Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ.

Как писали Новини.LIVE, 29 июня стало известно, что Укрэнерго возобновило отключения электроэнергии в Ивано-Франковской и Запорожской областях. В регионах действовали вечерние отключения с 16:00 до 22:00.

В то же время руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что новая волна атак РФ на энергетику возможна осенью. Летом такой сценарий маловероятен.

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