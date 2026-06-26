Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE arrow
Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

26 июня 2026 г. 18:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Text

18:15 Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

Text

08:00 СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

25 июня 2026
Text

20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

Text

18:01 Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

24 июня 2026
Text

18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

Text

21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Text

18:15 Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

Text

08:00 СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

25 июня 2026
Text

20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

Украина не ожидает непосредственного участия Беларуси в войне, однако внимательно отслеживает все возможные угрозы. По словам главы МИД Андрея Сибиги, Минск не позволит втянуть себя в войну, а любые действия, касающиеся приграничных инициатив или военной активности, рассматриваются в контексте рисков для безопасности.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 26 июня.

Гости эфира

  • Антон Кучухидзе — соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Юрий Подорожний — политтехнолог;
  • Павел Лакийчук — руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI";
  • Полина Марченко — адвокат;
  • Александр Юрченко — народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины";
  • Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор;
  • Михаил Якубович — востоковед.

Как писали Новости.LIVE со ссылкой на депутата Сергея Хланя, Беларусь не решится на прямую войну с Украиной. Если это произойдет, украинская сторона уничтожит всю белорусскую промышленность за неделю.

В то же время издание WSJ сообщало, что Россия оказывает давление на Беларусь, чтобы открыть "новый фронт" в Украине. Другой целью Кремля могут быть нетрадиционные операции против стран НАТО.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:03 Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранені

26 июня

23:58 Иран нарушил перемирие с США: заявление Трампа

23:53 Эксперт: новая волна атак РФ на энергетику наиболее вероятна осенью

22:56 Россияне атаковали Харьков с помощью дронов: БпЛА упал на крышу АЗС

22:19 РФ тысячи раз атаковала УЗ: убытки достигают сотен миллиардов гривен

22:00 Формула выживания: почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:52 Зеленский: Украина лишает Россию плацдарма в Крыму

21:21 Возвращение 160 защитников из плена РФ: фоторепортаж Новини.LIVE

Text

21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

20:28 Зеленский: наступление ВСУ на фронте помогает возвращать пленных

00:03 Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранені

26 июня

23:58 Иран нарушил перемирие с США: заявление Трампа

23:53 Эксперт: новая волна атак РФ на энергетику наиболее вероятна осенью

22:56 Россияне атаковали Харьков с помощью дронов: БпЛА упал на крышу АЗС

22:19 РФ тысячи раз атаковала УЗ: убытки достигают сотен миллиардов гривен

22:00 Формула выживания: почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:52 Зеленский: Украина лишает Россию плацдарма в Крыму

21:21 Возвращение 160 защитников из плена РФ: фоторепортаж Новини.LIVE

20:28 Зеленский: наступление ВСУ на фронте помогает возвращать пленных

20:20 Юсов: уже идет подготовка к следующему обмену пленными

07:55 Тренды свадеб 2026: сколько стоит торжество и какую сумму подарить

07:22 Высокие риски: на что обратить внимание при покупке старой квартиры

9 июня

22:33 Базам РФ не место возле Одесчины: Юсов о ПМР и логистике

8 июня

18:32 Деньги на праздники: сколько дарить на свадьбу или день рождения

4 июня

22:33 Угроза для Одесчины с Приднестровья остается: актуальные риски

3 июня

22:33 Состояние украинской экономики: риски из-за трудовых мигрантов

2 июня

22:33 Саломе Зурабишвили: победа Украины — будущее Грузии и Европы

27 мая

06:33 Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

25 мая

22:34 Стоимость аренды квартир в Одессе: сколько тратят жители

22 мая

21:33 Клубника на одесских рынках дешевеет: актуальные цены сегодня

Text

21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Text

18:15 Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

Text

08:00 СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

25 июня
Text

20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

Видео по теме

Все видео
Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

26 июня 2026 г. 21:00
СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

26 июня 2026 г. 13:15
СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

26 июня 2026 г. 8:00
Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

25 июня 2026 г. 20:40
Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

25 июня 2026 г. 18:01
В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

25 июня 2026 г. 13:00
В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

25 июня 2026 г. 8:00
Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

24 июня 2026 г. 18:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации