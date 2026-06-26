Украина не ожидает непосредственного участия Беларуси в войне, однако внимательно отслеживает все возможные угрозы. По словам главы МИД Андрея Сибиги, Минск не позволит втянуть себя в войну, а любые действия, касающиеся приграничных инициатив или военной активности, рассматриваются в контексте рисков для безопасности.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 26 июня.

Гости эфира

Антон Кучухидзе — соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина";

Юрий Подорожний — политтехнолог;

Павел Лакийчук — руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI";

Полина Марченко — адвокат;

Александр Юрченко — народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины";

Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор;

Михаил Якубович — востоковед.

Как писали Новости.LIVE со ссылкой на депутата Сергея Хланя, Беларусь не решится на прямую войну с Украиной. Если это произойдет, украинская сторона уничтожит всю белорусскую промышленность за неделю.

В то же время издание WSJ сообщало, что Россия оказывает давление на Беларусь, чтобы открыть "новый фронт" в Украине. Другой целью Кремля могут быть нетрадиционные операции против стран НАТО.