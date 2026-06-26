Украина не ожидает непосредственного участия Беларуси в войне, однако внимательно отслеживает все возможные угрозы. По словам главы МИД Андрея Сибиги, Минск не позволит втянуть себя в войну, а любые действия, касающиеся приграничных инициатив или военной активности, рассматриваются в контексте рисков для безопасности.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 26 июня.
Гости эфира
- Антон Кучухидзе — соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина";
- Юрий Подорожний — политтехнолог;
- Павел Лакийчук — руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI";
- Полина Марченко — адвокат;
- Александр Юрченко — народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины";
- Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор;
- Михаил Якубович — востоковед.
Как писали Новости.LIVE со ссылкой на депутата Сергея Хланя, Беларусь не решится на прямую войну с Украиной. Если это произойдет, украинская сторона уничтожит всю белорусскую промышленность за неделю.
В то же время издание WSJ сообщало, что Россия оказывает давление на Беларусь, чтобы открыть "новый фронт" в Украине. Другой целью Кремля могут быть нетрадиционные операции против стран НАТО.