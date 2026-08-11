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В ТЦК масштабные проверки, подозрения получили 76 руководителей: эфир Вечір.LIVE

В ТЦК масштабные проверки, подозрения получили 76 руководителей: эфир Вечір.LIVE

11 августа 2026 г. 18:35

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18:35 В ТЦК масштабные проверки, подозрения получили 76 руководителей: эфир Вечір.LIVE

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Национальная полиция активизировала расследование возможных злоупотреблений в территориальных центрах комплектования, при призыве военнообязанных и в ходе работы военно-медицинских комиссий. На данный момент правоохранительные органы объявили о подозрении 76 руководителям ТЦК различного уровня.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира:

  • Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям;
  • Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии;
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Андрей Еременко, социолог.

Новини.LIVE сообщали, что национальная полиция активизировала проверки возможных злоупотреблений в работе ТЦК, при бронировании военнообязанных и принятии решений военно-врачебных комиссий. В рамках расследований правоохранители уже объявили подозрения 76 руководителям территориальных центров комплектования различного уровня. Полиция расследует возможное незаконное зачисление почти 2,5 тысячи военнообязанных. Также правоохранители изъяли более 83,5 тысячи постановлений ВЛК, из которых 6,5 тысячи незаконных решений уже отменены.

Новини.LIVE писали, что руководителю Могилев-Подольского районного ТЦК было предъявлено подозрение. По данным следствия, он вносил ложные данные в систему "Оберег", чтобы искусственно завысить показатели мобилизации. По данным правоохранителей, в системе военнообязанных, находившихся в розыске, безосновательно помечали как мобилизованных и как тех, кто уже проходит военную службу. При этом никаких законных оснований для изменения их статуса не было.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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