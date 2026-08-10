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Зеленский объявил о новых кадровых решениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Зеленский объявил о новых кадровых решениях в ВСУ: эфир Вечір.LIVE

10 августа 2026 г. 18:13

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Президент Зеленский объявил о принятии ключевых военных решений по итогам совещания с командованием, включая кадровые изменения, ситуацию на фронте, укрепление позиций в Донецкой области и дальнейшие удары по России с большого расстояния.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Гости эфира:

  • Павел Себастьянович, общественный деятель, предприниматель, автор книги "Жить в Украине";
  • Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник;
  • Михаил Цимбалюк, народный депутат от партии "Батьківщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
  • Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог;
  • Виктория Войцицкая, член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine.

Как сообщали Новини.LIVE, после российской атаки на энергетическую инфраструктуру Одессы в городе сохраняются перебои с электроснабжением. По словам депутата Одесского городского совета Петра Обухова, проблемы со светом могут продолжаться еще несколько недель, а полностью исключать риск блэкаутов в преддверии отопительного сезона нельзя.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киеве 16 школ могут не открыться 1 сентября из-за повреждений в результате российских атак и отсутствия необходимого финансирования на восстановление. Депутат Киевсовета Андрей Витренко заявлял, что для решения проблемы городские власти должны созвать внеочередную сессию и выделить средства на ремонт учебных заведений

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18:03 Одесситам приготовить кошельки: актуальные цены на табло АЗС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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