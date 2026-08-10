Президент Зеленский объявил о принятии ключевых военных решений по итогам совещания с командованием, включая кадровые изменения, ситуацию на фронте, укрепление позиций в Донецкой области и дальнейшие удары по России с большого расстояния.

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Гости эфира:

Павел Себастьянович, общественный деятель, предприниматель, автор книги "Жить в Украине";

Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник;

Михаил Цимбалюк, народный депутат от партии "Батьківщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";

Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог;

Виктория Войцицкая, член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine.

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