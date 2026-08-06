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Главная arrow Відео arrow ВСУ поразили очередной НПЗ более чем в 1300 км вглубь РФ: эфир День.LIVE arrow
ВСУ поразили очередной НПЗ более чем в 1300 км вглубь РФ: эфир День.LIVE

ВСУ поразили очередной НПЗ более чем в 1300 км вглубь РФ: эфир День.LIVE

6 августа 2026 г. 13:12

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08:00 Украина готовит новую операцию по уничтожению ВПК России: эфир Ранок.LIVE

6 августа 2026
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18:17 Зеленский анонсировал появление в Украине собственной баллистики: эфир Вечір.LIVE

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13:12 ВСУ поразили очередной НПЗ более чем в 1300 км вглубь РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Украина меняет тактику атак для противодействия баллистике: эфир Ранок.LIVE

5 августа 2026
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19:22 Ситуация с убежищами, тарифами и подготовкой к зиме в столице: эфир Київський час

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18:20 Обстрел РФ нанес украинскому бизнесу ущерб в миллионы: эфир Вечір.LIVE

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14:17 В результате атаки РФ есть погибшие и раненые, разрушены логистические центры: эфир День.LIVE

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08:00 РФ запустила десятки ракет по Киеву и области: эфир Ранок.LIVE

4 августа 2026
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18:13 Ударов по России станет больше, утверждены новые операции СБУ: эфир Вечір.LIVE

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13:36 Каждый дипломат должен возвращаться с оружием: эфир День.LIVE

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08:00 Украина готовит новую операцию по уничтожению ВПК России: эфир Ранок.LIVE

6 августа 2026
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18:17 Зеленский анонсировал появление в Украине собственной баллистики: эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 ВСУ поразили очередной НПЗ более чем в 1300 км вглубь РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Украина меняет тактику атак для противодействия баллистике: эфир Ранок.LIVE

5 августа 2026
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19:22 Ситуация с убежищами, тарифами и подготовкой к зиме в столице: эфир Київський час

Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам "Башнефть-Новойл" в Башкортостане и "Славнефть-Янос" в Ярославской области РФ. Также были нанесены успешные удары в акватории Черного моря, где были поражены два российских военных сторожевых катера и суда теневого флота. Один из атакованных НПЗ расположен почти в 700 километрах от украинской границы.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 6 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Дмитрий Иванов — председатель ОО "ДОБРОБАТ";
  • Сергей Козырь — народный депутат от фракции "Слуга народа", соучредитель общественной организации "ВПО Украины";
  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;
  • Евгений Оропай "Скиф" — капитан, начальник службы применения отделения беспилотных систем секции планирования применения штаба бригады "Рубеж" НГУ;
  • Василий Воскобойник — президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики".

Новини.LIVE сообщали, что 6 августа 2026 года президент Владимир Зеленский подтвердил успешные удары украинских сил по нефтеперерабатывающим предприятиям в глубоком тылу России. Под ударами оказались НПЗ "Башнефть-Новойл" в Башкортостане и "Славнефть-Янос" в Ярославской области. Также в Черном море были поражены два военных сторожевых катера и суда российского теневого флота.

Новини.LIVE также сообщали, что СБУ заявила, что за 40 дней операции нанесла более 100 ударов по стратегическим объектам России и временно оккупированным территориям Украины. По данным спецслужбы, под атаки попали военные аэродромы, предприятия ВПК, НПЗ, системы ПВО, логистическая инфраструктура и суда российского "теневого флота".

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10:34 Смартфон разряжается, пока вы спите: какую настройку Android стоит отключить

10:29 Возможности для ветеранов в одном приложении: БЕЗ МЕЖ доступно в App Store и Google Play

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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