ВСУ поразили очередной НПЗ более чем в 1300 км вглубь РФ: эфир День.LIVE

Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам "Башнефть-Новойл" в Башкортостане и "Славнефть-Янос" в Ярославской области РФ. Также были нанесены успешные удары в акватории Черного моря, где были поражены два российских военных сторожевых катера и суда теневого флота. Один из атакованных НПЗ расположен почти в 700 километрах от украинской границы.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 6 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";

Дмитрий Иванов — председатель ОО "ДОБРОБАТ";

Сергей Козырь — народный депутат от фракции "Слуга народа", соучредитель общественной организации "ВПО Украины";

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";

Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;

Евгений Оропай "Скиф" — капитан, начальник службы применения отделения беспилотных систем секции планирования применения штаба бригады "Рубеж" НГУ;

Василий Воскобойник — президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики".

Новини.LIVE сообщали, что 6 августа 2026 года президент Владимир Зеленский подтвердил успешные удары украинских сил по нефтеперерабатывающим предприятиям в глубоком тылу России. Под ударами оказались НПЗ "Башнефть-Новойл" в Башкортостане и "Славнефть-Янос" в Ярославской области. Также в Черном море были поражены два военных сторожевых катера и суда российского теневого флота.

Новини.LIVE также сообщали, что СБУ заявила, что за 40 дней операции нанесла более 100 ударов по стратегическим объектам России и временно оккупированным территориям Украины. По данным спецслужбы, под атаки попали военные аэродромы, предприятия ВПК, НПЗ, системы ПВО, логистическая инфраструктура и суда российского "теневого флота".