На фоне необходимости укрепления противовоздушной обороны президент Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам активизировать усилия по привлечению международной военной помощи, в частности ракет-перехватчиков. Глава государства подчеркнул, что обеспечение Украины оружием является приоритетной задачей для каждого посла.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 4 августа

Гости:

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог»

Владимир Бицак, директор Аналитического центра «Форпост24», депутат Сумского районного совета, командир роты добровольческого формирования

Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Владимир Полевой, полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ

Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог

Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации

Константин Корсун, эксперт по вопросам кибербезопасности

Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 гг.

Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Украина расширяет региональное сотрудничество: глава государства анонсировал запуск новой международной Карпатской инициативы. Этот формат, первый саммит которого запланирован на осень текущего года, призван объединить страны региона для углубления взаимодействия в сферах экономики, безопасности, логистики, восстановления и реализации гуманитарных проектов.

Также Владимир Зеленский подробнее рассказал о том, как производители баллистического оружия до сих пор обходят санкции. Он отметил, что главным критерием эффективности работы послов является привлечение вооружения, финансовой поддержки и решений для усиления давления на государство-агрессора, в частности путем введения более жестких санкций против российских предприятий, производящих баллистические ракеты.