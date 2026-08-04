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Зеленский призывает дипломатов ативно взаимодействовать с партнерами: эфир Ранок.LIVE

Зеленский призывает дипломатов ативно взаимодействовать с партнерами: эфир Ранок.LIVE

4 августа 2026 г. 8:00

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08:00 Зеленский призывает дипломатов ативно взаимодействовать с партнерами: эфир Ранок.LIVE

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18:08 ВСУ готовят новые удары по территории РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:29 ГБР провело проверки в ТЦК по всей стране: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский призывает дипломатов ативно взаимодействовать с партнерами: эфир Ранок.LIVE

3 августа 2026
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18:11 Украина предложила РФ новое перемирие: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 ВСУ лишили Wildberries значительной части складов: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сообщил, что Украина ожидает поставку новых истребителей: эфир Ранок.LIVE

31 июля 2026
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20:56 Почему тысячи детей годами живут в интернатах, пока украинцы ждут усыновления

На фоне необходимости укрепления противовоздушной обороны президент Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам активизировать усилия по привлечению международной военной помощи, в частности ракет-перехватчиков. Глава государства подчеркнул, что обеспечение Украины оружием является приоритетной задачей для каждого посла.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 4 августа

Гости:

  • Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог»
  • Владимир Бицак, директор Аналитического центра «Форпост24», депутат Сумского районного совета, командир роты добровольческого формирования
  • Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
  • Владимир Полевой, полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ
  • Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог
  • Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации
  • Константин Корсун, эксперт по вопросам кибербезопасности
  • Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 гг.
  • Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Украина расширяет региональное сотрудничество: глава государства анонсировал запуск новой международной Карпатской инициативы. Этот формат, первый саммит которого запланирован на осень текущего года, призван объединить страны региона для углубления взаимодействия в сферах экономики, безопасности, логистики, восстановления и реализации гуманитарных проектов.

Также Владимир Зеленский подробнее рассказал о том, как производители баллистического оружия до сих пор обходят санкции. Он отметил, что главным критерием эффективности работы послов является привлечение вооружения, финансовой поддержки и решений для усиления давления на государство-агрессора, в частности путем введения более жестких санкций против российских предприятий, производящих баллистические ракеты.

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07:52 Трамп объявил о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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