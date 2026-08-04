На фоне необходимости укрепления противовоздушной обороны президент Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам активизировать усилия по привлечению международной военной помощи, в частности ракет-перехватчиков. Глава государства подчеркнул, что обеспечение Украины оружием является приоритетной задачей для каждого посла.
Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 4 августа
Гости:
- Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог»
- Владимир Бицак, директор Аналитического центра «Форпост24», депутат Сумского районного совета, командир роты добровольческого формирования
- Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
- Владимир Полевой, полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ
- Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог
- Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации
- Константин Корсун, эксперт по вопросам кибербезопасности
- Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 гг.
- Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Украина расширяет региональное сотрудничество: глава государства анонсировал запуск новой международной Карпатской инициативы. Этот формат, первый саммит которого запланирован на осень текущего года, призван объединить страны региона для углубления взаимодействия в сферах экономики, безопасности, логистики, восстановления и реализации гуманитарных проектов.
Также Владимир Зеленский подробнее рассказал о том, как производители баллистического оружия до сих пор обходят санкции. Он отметил, что главным критерием эффективности работы послов является привлечение вооружения, финансовой поддержки и решений для усиления давления на государство-агрессора, в частности путем введения более жестких санкций против российских предприятий, производящих баллистические ракеты.