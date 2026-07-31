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Почему тысячи детей годами живут в интернатах, пока украинцы ждут усыновления

Почему тысячи детей годами живут в интернатах, пока украинцы ждут усыновления

31 июля 2026 г. 20:56

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20:56 Почему тысячи детей годами живут в интернатах, пока украинцы ждут усыновления

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До полномасштабного вторжения в Украину почти 60 тысяч детей находились на попечении государства. Несмотря на многолетнюю реформу системы интернатов, эксперты и сегодня фиксируют нарушения прав детей, а украинцы, готовые стать родителями, нередко годами не могут пройти путь к усыновлению.

В новом выпуске проекта "Наша Справа" журналистка Мария Гураль разбиралась, почему между ребенком, нуждающимся в семье, и людьми, готовыми его подарить, до сих пор стоит система.

Проблема усыновления детей в Украине

Председатель правления Украинской сети за права ребенка Дарья Касьянова объясняет, почему большинство детей в интернатах не являются сиротами, а также почему, по ее мнению, ребенок не может чувствовать себя в безопасности в учреждении. Председатель ОО "Право на семью" Светлана Клочко рассказывает, почему учреждения не могут стать альтернативой семье и почему реформа должна начинаться с создания семейных форм воспитания, а не с закрытия зданий.

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав детей Павел Сушко рассказывает о случаях, когда сигналы о насилии в отношении детей, в том числе в семьях, годами оставались без должной реакции, а также объясняет, почему, по его мнению, сегодня система ответственности за защиту детей работает неэффективно.

Особое внимание мы уделили историям людей, которые проходят или уже прошли путь усыновления. Юлия Мовчан откровенно рассказывает о бюрократических трудностях и отношении отдельных работников социальной сферы, а Татьяна Кухоцкая делится собственным опытом адаптации усыновленного ребенка и объясняет, почему усыновление — это лишь начало большой работы всей семьи.

Почему дети попадают в интернаты? Почему далеко не каждого ребенка можно усыновить? Какие альтернативы интернатной системе уже существуют и что нужно изменить, чтобы у каждого ребенка был шанс расти в семье? Смотрите в новом выпуске проекта журналистских расследований "Наша справа".

Ранее Новини.LIVE писали, на какие детали обращают внимание при проверке условий проживания ребенка. Это обязательная процедура в случаях споров между родителями, оформления опеки, усыновления или риска для безопасности ребенка.

Также мы сообщали, какие выплаты можно получить при усыновлении ребенка. Государство предусмотрело отдельное денежное пособие, однако получить его можно только при соблюдении четких сроков и правил.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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