Зеленский объяснил, что на самом деле происходит на поле боя: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент ни одна из сторон не может говорить о победе в войне. В то же время, по его словам, Украина сохранила свою государственность и независимость, а России не удалось захватить инициативу на поле боя. Так глава государства оценил текущую ситуацию в войне против РФ.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 31 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент Международного института исследований в области безопасности;

Михаил Линецкий — первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации;

Ярослав Божко — политический консультант, председатель Центра политических исследований "Доктрина";

Алексей Леонов — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Олег Буряк — председатель Запорожской районной государственной администрации;

Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеривец";

Андрей Шевчишин — финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков;

Екатерина Коваль — эксперт по национальной безопасности и обороне, офицер запаса, соучредительница.

Новини.LIVEсообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заинтересована в продолжении войны на Ближнем Востоке, ведь это ограничивает возможности США помогать Украине. По его словам, такие выводы основаны на данных украинской разведки. Также глава государства сообщил, что РФ передавала Ирану беспилотники и спутниковые снимки с расположением американских военных баз.

Новини.LIVEтакже писали, что Зеленский озвучил данные о потерях украинских военных с начала полномасштабной войны. По его словам, около 50 тысяч защитников погибли, ещё примерно 400 тысяч получили ранения, также имеется большое количество пропавших без вести. В то же время глава государства отметил, что не раскрывает всю информацию о потерях, чтобы не дать России преимущество.