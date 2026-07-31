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Зеленский объяснил, что на самом деле происходит на поле боя: эфир День.LIVE

Зеленский объяснил, что на самом деле происходит на поле боя: эфир День.LIVE

31 июля 2026 г. 13:00

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13:00 Зеленский объяснил, что на самом деле происходит на поле боя: эфир День.LIVE

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18:08 ВСУ готовят новые удары по территории РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:29 ГБР провело проверки в ТЦК по всей стране: эфир День.LIVE

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08:26 Массированный обстрел Украины, ужасающие последствия и погибшие: эфир Ранок.LIVE

29 июля 2026
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19:13 Время на подготовку Киева к зиме упущено: эфир Київський час

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18:04 Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

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13:45 Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

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08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

28 июля 2026
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18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский объяснил, что на самом деле происходит на поле боя: эфир День.LIVE

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08:00 СНБО созывает заседание по вопросам подготовки Украины к зиме: эфир Ранок.LIVE

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13:29 ГБР провело проверки в ТЦК по всей стране: эфир День.LIVE

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08:26 Массированный обстрел Украины, ужасающие последствия и погибшие: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент ни одна из сторон не может говорить о победе в войне. В то же время, по его словам, Украина сохранила свою государственность и независимость, а России не удалось захватить инициативу на поле боя. Так глава государства оценил текущую ситуацию в войне против РФ.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 31 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент Международного института исследований в области безопасности;
  • Михаил Линецкий — первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации;
  • Ярослав Божко — политический консультант, председатель Центра политических исследований "Доктрина";
  • Алексей Леонов — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Олег Буряк — председатель Запорожской районной государственной администрации;
  • Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеривец";
  • Андрей Шевчишин — финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков;
  • Екатерина Коваль — эксперт по национальной безопасности и обороне, офицер запаса, соучредительница.

Новини.LIVEсообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заинтересована в продолжении войны на Ближнем Востоке, ведь это ограничивает возможности США помогать Украине. По его словам, такие выводы основаны на данных украинской разведки. Также глава государства сообщил, что РФ передавала Ирану беспилотники и спутниковые снимки с расположением американских военных баз.

Новини.LIVEтакже писали, что Зеленский озвучил данные о потерях украинских военных с начала полномасштабной войны. По его словам, около 50 тысяч защитников погибли, ещё примерно 400 тысяч получили ранения, также имеется большое количество пропавших без вести. В то же время глава государства отметил, что не раскрывает всю информацию о потерях, чтобы не дать России преимущество.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:26 В Хмельницком прогремели мощные взрывы: глава ОВА дал пояснения

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