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ВСУ готовят новые удары по территории РФ: эфир Вечір.LIVE

ВСУ готовят новые удары по территории РФ: эфир Вечір.LIVE

30 июля 2026 г. 18:08

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18:08 ВСУ готовят новые удары по территории РФ: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

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18:08 ВСУ готовят новые удары по территории РФ: эфир Вечір.LIVE

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18:04 Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством Министерства обороны и Вооруженных Сил последствия очередной российской воздушной атаки, обстановку на передовой, функционирование морского экспортного коридора, а также скорректировал перечень ключевых целей для ударов. Глава государства заслушал доклады Михаила Драпатого, Игоря Скибюка, Евгения Хмары и Павла Палисы.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 30 июля.

Гости эфира

  • Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;
  • Сергей Асланян — журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";
  • Владимир Крейденко — народный депутат Украины, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Илья Котов — кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;
  • Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ;
  • Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
  • Максим Джигун — политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Генеральный штаб ВСУ готовит ряд системных изменений. Они позволят более четко оценивать обстановку на первой линии фронта.

Также президент призвал США срочно усилить украинскую ПВО. Глава государства заявил о необходимости 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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