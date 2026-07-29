Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Время на подготовку Киева к зиме упущено: эфир Київський час arrow
Время на подготовку Киева к зиме упущено: эфир Київський час

Время на подготовку Киева к зиме упущено: эфир Київський час

29 июля 2026 г. 19:13

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:13 Время на подготовку Киева к зиме упущено: эфир Київський час

Text

18:04 Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

Text

13:45 Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

Text

08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

28 июля 2026
Text

18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Text

12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

27 июля 2026
Text

18:02 Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Великобритании: эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Зеленский станет первым зарубежным гостем нового премьера Великобритании: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовит новые дальние удары, Зеленский утвердил цели: эфир Ранок.LIVE

Text

19:13 Время на подготовку Киева к зиме упущено: эфир Київський час

Text

18:04 Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

Text

13:45 Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

Text

08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

28 июля 2026
Text

18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Киев готовится к самой суровой зиме. Однако эксперты утверждают, что драгоценное время на подготовку уже упущено.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире "Київський час".

Темы эфира

  • Кто провалил подготовку Киева к отопительному сезону.
  • Какой будет следующая зима для столицы и хватит ли времени установить дополнительное оборудование.
  • Готовы ли киевские ТЭЦ к возможным атакам и какую угрозу представляют реактивные "Шахеды".

Гости эфира

  • Сергей Нагорняк — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Станислав Игнатьев — энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
  • Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора Киева в 2004–2008 годах;
  • Анатолий Корж — президент Теплоэнергетического кластера Украины;
  • Юрий Продан — министр топлива и энергетики Украины в 2007–2010 годах, министр энергетики и угольной промышленности Украины в 2014 году;
  • Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий.

Как писали Новини.LIVE, ранее депутат Киевсовета заявлял, что Киев выполнил лишь 6% Плана устойчивости, несмотря на наличие средств. По его мнению, главной причиной задержек является нежелание ответственных исполнителей использовать выделенные средства из-за опасений уголовных дел.

В то же время в Киеве снова выросли цены на топливо. Стоимость премиального дизеля у некоторых топливных операторов уже колеблется в пределах от 92 до 93 гривен.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

19:13 Время на подготовку Киева к зиме упущено: эфир Київський час

19:10 Украинцы в Болгарии: что отталкивает от отдыха и сколько стоит поездка в 2026 году

19:00 Оккупанты вновь сдаются в плен после обмена: в Коордштабе назвали количество

18:50 Пожары после ракетного удара по Одессе ликвидированы: что известно о последствиях атаки

18:43 В Запорожье выделили 40 миллионов на ремонт разрушенного жилья

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:40 Буданов показывает хорошие результаты на международной арене: военный блогер

18:38 Шквалистый ветер обрушится на Харьковскую область: прогноз погоды на завтра

18:33 В Украине появилась новая монета номиналом 5 гривен: чем она особенная

18:29 Не спекулируйте на проблемах военных: полк "Скала" обратился к украинцам

18:05 Выселение из квартиры не "списает" долги за коммунальные услуги: кого заставят заплатить

19:10 Украинцы в Болгарии: что отталкивает от отдыха и сколько стоит поездка в 2026 году

19:00 Оккупанты вновь сдаются в плен после обмена: в Коордштабе назвали количество

18:50 Пожары после ракетного удара по Одессе ликвидированы: что известно о последствиях атаки

18:43 В Запорожье выделили 40 миллионов на ремонт разрушенного жилья

18:40 Буданов показывает хорошие результаты на международной арене: военный блогер

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:38 Шквалистый ветер обрушится на Харьковскую область: прогноз погоды на завтра

18:33 В Украине появилась новая монета номиналом 5 гривен: чем она особенная

18:29 Не спекулируйте на проблемах военных: полк "Скала" обратился к украинцам

18:05 Выселение из квартиры не "списает" долги за коммунальные услуги: кого заставят заплатить

18:01 Зеленский встретился с Туском в Польше

22:33 Самые интересные места Одессы: куда пойти и что посмотреть

25 июля

06:33 Одесский Привоз летом: что подешевело и как изменились цены

24 июля

06:33 Оросительная система Одесчины: прогноз на урожай овощей и цены

21 июля

22:32 Акции протеста по всей Украине: отношение и ожидания одесситов

20 июля

22:33 Курортный сезон в Одессе: цены на отдых в Аркадии в этом году

17 июля

21:33 Отдых в Одессе во время войны: с чем сталкиваются туристы

15 июля

22:33 Урожай-2026: какие прогнозы по урожаю и будет ли у Украины хлеб

06:33 Мясо на одесском Новом базаре дешевеет: цены на сезонные овощи

13 июля

22:33 Смена премьер-министра Украины: одесситы об ожиданиях и надеждах

13:58 Методы Терехова применяют по всей Украине. Зеленский может назначить мэра Харкова премьером

Text

19:13 Время на подготовку Киева к зиме упущено: эфир Київський час

Text

18:04 Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

Text

13:45 Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

Text

08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

28 июля
Text

18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

29 июля 2026 г. 18:04
Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

29 июля 2026 г. 13:45
Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

29 июля 2026 г. 8:00
Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

28 июля 2026 г. 18:02
Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

28 июля 2026 г. 12:58
Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

28 июля 2026 г. 8:00
Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Великобритании: эфир Вечір.LIVE

Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Великобритании: эфир Вечір.LIVE

27 июля 2026 г. 18:02
Зеленский станет первым зарубежным гостем нового премьера Великобритании: эфир День.LIVE

Зеленский станет первым зарубежным гостем нового премьера Великобритании: эфир День.LIVE

27 июля 2026 г. 13:05

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации