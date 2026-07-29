Киев готовится к самой суровой зиме. Однако эксперты утверждают, что драгоценное время на подготовку уже упущено.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире "Київський час".

Темы эфира

Кто провалил подготовку Киева к отопительному сезону.

Какой будет следующая зима для столицы и хватит ли времени установить дополнительное оборудование.

Готовы ли киевские ТЭЦ к возможным атакам и какую угрозу представляют реактивные "Шахеды".

Гости эфира

Сергей Нагорняк — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Станислав Игнатьев — энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";

Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора Киева в 2004–2008 годах;

Анатолий Корж — президент Теплоэнергетического кластера Украины;

Юрий Продан — министр топлива и энергетики Украины в 2007–2010 годах, министр энергетики и угольной промышленности Украины в 2014 году;

Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий.

Как писали Новини.LIVE, ранее депутат Киевсовета заявлял, что Киев выполнил лишь 6% Плана устойчивости, несмотря на наличие средств. По его мнению, главной причиной задержек является нежелание ответственных исполнителей использовать выделенные средства из-за опасений уголовных дел.

В то же время в Киеве снова выросли цены на топливо. Стоимость премиального дизеля у некоторых топливных операторов уже колеблется в пределах от 92 до 93 гривен.