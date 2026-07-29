Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE arrow
Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

29 июля 2026 г. 18:04

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:04 Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

Text

13:45 Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

Text

08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

28 июля 2026
Text

18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Text

12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

27 июля 2026
Text

18:02 Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Великобритании: эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Зеленский станет первым зарубежным гостем нового премьера Великобритании: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовит новые дальние удары, Зеленский утвердил цели: эфир Ранок.LIVE

26 июля 2026
Text

19:00 11-й день протестов против отставки Федорова в Киеве: эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

Text

13:45 Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

Text

08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

28 июля 2026
Text

18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Text

12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

В среду, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский по пути из США прибыл в Польшу. Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Это первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за решения присвоить одному из украинских воинских подразделений имя героев УПА.

Об этом и не только гости будут говорить в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Обсуждать важные события будут:

  • Сергей Ауслендер, журналист (Израиль);
  • Галина Янченко, народный депутат от партии «Слуга народа»;
  • Андрей Добрянский, пресс-секретарь Украинского конгресса Америки;
  • Сергей Нагорняк, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Станислав Игнатьев, эксперт в области энергетики, профессор Национального университета «Полтавская политехника им. Юрия Кондратюка»;
  • Виктор Глеба, эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004–2008);
  • Анатолий Корж, президент Теплоэнергетического кластера Украины;
  • Юрий Продан, министр топлива и энергетики (2007–2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014);
  • Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, дипломатические отношения между двумя странами в последнее время существенно обострились после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого орла.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина откроет архивы СБУ и СЗР, касающиеся событий Волынской трагедии. Он подчеркнул, что Киев стремится развивать с Варшавой добрососедские и равноправные отношения.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:05 Выселение из квартиры не "списает" долги за коммунальные услуги: кого заставят заплатить

Text

18:04 Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

18:01 Зеленский встретился с Туском в Польше

18:00 Выплаты освобожденным из плена: кому выплачивают 45 000 гривен помощи

17:51 Избиение украинских супругов в Польше: подозреваемых отправили за решетку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:37 Жара до +32 °C: прогноз погоды для Львовской области на завтра

17:29 Цены на топливо в Одессе: стоимость сегодня неприятно удивляет

17:28 Работа в Германии в 2026 году: где в стране самые высокие средние зарплаты

17:24 Депутат Киевсовета: Киев выполнил лишь 6 % Плана устойчивости, несмотря на наличие средств

17:20 Налоги на урожай из огорода: как избежать штрафов за продажу собственных земельных участков

18:05 Выселение из квартиры не "списает" долги за коммунальные услуги: кого заставят заплатить

18:01 Зеленский встретился с Туском в Польше

18:00 Выплаты освобожденным из плена: кому выплачивают 45 000 гривен помощи

17:51 Избиение украинских супругов в Польше: подозреваемых отправили за решетку

17:37 Жара до +32 °C: прогноз погоды для Львовской области на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:29 Цены на топливо в Одессе: стоимость сегодня неприятно удивляет

17:28 Работа в Германии в 2026 году: где в стране самые высокие средние зарплаты

17:24 Депутат Киевсовета: Киев выполнил лишь 6 % Плана устойчивости, несмотря на наличие средств

17:20 Налоги на урожай из огорода: как избежать штрафов за продажу собственных земельных участков

17:12 Что будет с ценами на квартиры: украинцам назвали процент удорожания жилья

22:33 Самые интересные места Одессы: куда пойти и что посмотреть

25 июля

06:33 Одесский Привоз летом: что подешевело и как изменились цены

24 июля

06:33 Оросительная система Одесчины: прогноз на урожай овощей и цены

21 июля

22:32 Акции протеста по всей Украине: отношение и ожидания одесситов

20 июля

22:33 Курортный сезон в Одессе: цены на отдых в Аркадии в этом году

17 июля

21:33 Отдых в Одессе во время войны: с чем сталкиваются туристы

15 июля

22:33 Урожай-2026: какие прогнозы по урожаю и будет ли у Украины хлеб

06:33 Мясо на одесском Новом базаре дешевеет: цены на сезонные овощи

13 июля

22:33 Смена премьер-министра Украины: одесситы об ожиданиях и надеждах

13:58 Методы Терехова применяют по всей Украине. Зеленский может назначить мэра Харкова премьером

Text

18:04 Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

Text

13:45 Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

Text

08:00 Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

28 июля
Text

18:02 Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Text

12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

Трамп поделился впечатлениями от беседы с Зеленским: эфир «День.LIVE»

29 июля 2026 г. 13:45
Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

Чего ожидать после встречи Зеленского и Трампа: эфир Ранок.LIVE

29 июля 2026 г. 8:00
Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Основные итоги переговоров Трампа и Зеленского: эфир Вечір.LIVE

28 июля 2026 г. 18:02
Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

28 июля 2026 г. 12:58
Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

28 июля 2026 г. 8:00
Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Великобритании: эфир Вечір.LIVE

Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Великобритании: эфир Вечір.LIVE

27 июля 2026 г. 18:02
Зеленский станет первым зарубежным гостем нового премьера Великобритании: эфир День.LIVE

Зеленский станет первым зарубежным гостем нового премьера Великобритании: эфир День.LIVE

27 июля 2026 г. 13:05
Украина готовит новые дальние удары, Зеленский утвердил цели: эфир Ранок.LIVE

Украина готовит новые дальние удары, Зеленский утвердил цели: эфир Ранок.LIVE

27 июля 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации