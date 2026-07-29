Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском впервые после скандала: эфир Вечір.LIVE

В среду, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский по пути из США прибыл в Польшу. Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Это первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за решения присвоить одному из украинских воинских подразделений имя героев УПА.

Об этом и не только гости будут говорить в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Обсуждать важные события будут:

Сергей Ауслендер, журналист (Израиль);

Галина Янченко, народный депутат от партии «Слуга народа»;

Андрей Добрянский, пресс-секретарь Украинского конгресса Америки;

Сергей Нагорняк, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Станислав Игнатьев, эксперт в области энергетики, профессор Национального университета «Полтавская политехника им. Юрия Кондратюка»;

Виктор Глеба, эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004–2008);

Анатолий Корж, президент Теплоэнергетического кластера Украины;

Юрий Продан, министр топлива и энергетики (2007–2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014);

Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, дипломатические отношения между двумя странами в последнее время существенно обострились после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого орла.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина откроет архивы СБУ и СЗР, касающиеся событий Волынской трагедии. Он подчеркнул, что Киев стремится развивать с Варшавой добрососедские и равноправные отношения.