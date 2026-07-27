Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством, посвященное украинским ударам на большие расстояния по территории России. По итогам встречи был обновлен перечень приоритетных целей и принято решение о продолжении соответствующих операций. Глава государства отметил, что план применения украинских дальнобойных средств поражения реализуется в соответствии с поставленными задачами. По его словам, дальность ударов уже превышает 3 тысячи километров, а Украина продолжает расширять свои возможности по поражению целей на ещё большем расстоянии.

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Гости эфира:

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Дмитрий Иванов, председатель общественной организации "ДОБРОБАТ";

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";

Богдан Петренко, начальник отдела коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады;

Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Олесь Маляревич, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес";

Михаил Люксиков, главный редактор портала "Милитарный";

Дмитрий Козятинский, ветеран медицинской службы батальона "Волки Да Винчи", инициатор митингов в поддержку Федорова;

Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand;

Станислав Игнатьев, эксперт в области энергетики, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка".

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные средства поражения продолжают наращивать свои возможности. По его словам, Силы обороны уже могут наносить удары по целям на территории России на расстоянии более 3 тысяч километров, а работа над дальнейшим увеличением этой дальности продолжается.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны продолжают наносить удары на большие расстояния по военным объектам на территории России в ответ на российскую агрессию. В ночь на 25 июля под удар попали несколько стратегически важных целей в различных регионах РФ, а также объекты, расположенные в акватории Каспийского моря.