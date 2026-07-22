Сегодня в центре внимания — резкое подорожание общественного транспорта в Киеве и последствия новых тарифов для жителей столицы. Обсудим, почему выросла стоимость проезда, насколько обоснованы новые цены и как это повлияет на пассажиров.

Также поговорим о финансовом состоянии Киева, недоисполнении городского бюджета, подготовке столицы к отопительному сезону и вызовах, стоящих перед городом в преддверии зимы.

Отдельные темы эфира — кадровые изменения в Киевской городской военной администрации, ситуация с тарифами на коммунальные услуги изащита критической инфраструктуры от возможных атак.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE сегодня в 19:00.

Гости эфира "Київський час":

Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010);

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Константин Науменко — начальник отдела планирования и развития сети радиодоступа Vodafone.

Темы эфира "Київський час":

Подорожание общественного транспорта в Киеве:

почему проезд в столице стал дороже, как изменятся расходы пассажиров и соответствуют ли новые тарифы реальным расходам города.

Куда идут деньги от новых тарифов:

достаточно ли средств для развития транспорта и кто должен контролировать обоснованность цен.

Киев и Харьков: разные подходы к транспорту:

Почему в одних городах пассажиры платят за проезд, а в других сохраняются льготные модели.

Финансовые проблемы столицы:

Невыполнение бюджета Киева, возможное сокращение расходов и последствия для городских программ.

Подготовка Киева к зиме:

Резервные системы теплоснабжения, защита критически важных объектов и готовность города к новым вызовам.

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что в результате утреннего нападения российских войск на Киевскую область в среду, 22 июля, пострадали пять человек, в том числе трое детей. Один из вражеских ударов пришелся на жилой дом в Бучанском районе.

Новини.LIVE писали, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в одном из супермаркетов Оболонского района. По информации полиции, он был в нетрезвом состоянии и выстрелил в сторону сотрудника охраны.