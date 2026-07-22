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Главная arrow Відео arrow Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час arrow
Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

22 июля 2026 г. 19:58

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19:58 Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

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18:26 Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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13:15 Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский освободил Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ: эфир Ранок.LIVE

21 июля 2026
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18:22 ВСУ готовятся к различным сценариям на Севере: прямой эфир Вечір.LIVE

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18:08 Срочно из Киева, 6-й день протестов в поддержку Федорова: трансляция

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13:25 ВСУ оказывают давление, россияне провалили новые попытки наступления: эфир День.LIVE

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08:00 Украину ждут изменения в стратегии обороны, принято решение Ставки: эфир Ранок.LIVE

20 июля 2026
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21:00 Нарушения в ходе мобилизации и действия ТЦК: интервью с Лубинцем

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18:02 Смена высшего военного руководства ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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19:58 Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

Text

18:26 Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский освободил Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ: эфир Ранок.LIVE

21 июля 2026
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18:22 ВСУ готовятся к различным сценариям на Севере: прямой эфир Вечір.LIVE

Сегодня в центре внимания — резкое подорожание общественного транспорта в Киеве и последствия новых тарифов для жителей столицы. Обсудим, почему выросла стоимость проезда, насколько обоснованы новые цены и как это повлияет на пассажиров.

Также поговорим о финансовом состоянии Киева, недоисполнении городского бюджета, подготовке столицы к отопительному сезону и вызовах, стоящих перед городом в преддверии зимы.

Отдельные темы эфира — кадровые изменения в Киевской городской военной администрации, ситуация с тарифами на коммунальные услуги изащита критической инфраструктуры от возможных атак.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE сегодня в 19:00.

Гости эфира "Київський час":

  • Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010);
  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Константин Науменко — начальник отдела планирования и развития сети радиодоступа Vodafone.

Темы эфира "Київський час":

  • Подорожание общественного транспорта в Киеве:
  • почему проезд в столице стал дороже, как изменятся расходы пассажиров и соответствуют ли новые тарифы реальным расходам города.
  • Куда идут деньги от новых тарифов:
  • достаточно ли средств для развития транспорта и кто должен контролировать обоснованность цен.
  • Киев и Харьков: разные подходы к транспорту:
  • Почему в одних городах пассажиры платят за проезд, а в других сохраняются льготные модели.
  • Финансовые проблемы столицы:
  • Невыполнение бюджета Киева, возможное сокращение расходов и последствия для городских программ.
  • Подготовка Киева к зиме:
  • Резервные системы теплоснабжения, защита критически важных объектов и готовность города к новым вызовам.

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что в результате утреннего нападения российских войск на Киевскую область в среду, 22 июля, пострадали пять человек, в том числе трое детей. Один из вражеских ударов пришелся на жилой дом в Бучанском районе.

Новини.LIVE писали, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в одном из супермаркетов Оболонского района. По информации полиции, он был в нетрезвом состоянии и выстрелил в сторону сотрудника охраны.

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20:00 Можно ли официально работать во время СЗЧ: что ждет военного

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:28 В Польше женщине грозит 7,5 лет тюрьмы за нападение на украинских детей

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