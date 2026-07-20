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Главная arrow Відео arrow Смена высшего военного руководства ВСУ: эфир Вечір.LIVE arrow
Смена высшего военного руководства ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Смена высшего военного руководства ВСУ: эфир Вечір.LIVE

20 июля 2026 г. 18:02

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, аналитик по международным вопросам Александр Демченко, авиаэксперт Константин Криволап, политолог Павел Гай-Нижник, советник министра внутренних дел Украины в 2015–2021 годах Владимир Мартыненко, экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук, кандидат политических наук Алексей Якубин, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ Юрий Ехануров и офицер батальона «Свобода» бригады "Рубеж" Андрей Ильенко.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление Генштаба ВСУ о том, что сообщения о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не соответствуют действительности. По данным ведомства, генерал Сырский продолжает работать в своей должности.

Вместе с тем начальник Генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов также продолжает исполнять свои обязанности.

В Генштабе подчеркнули, что увольнение с этих должностей возможно на основании президентского указа.

В то же время в разных городах Украины протестующие вышли на улицы с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны и уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Как писали Новини.LIVE, Генеральный штаб ВСУ заявил, что информация, распространяемая в соцсетях и некоторых СМИ о якобы отставке Сырского, является недостоверной.

Кроме того, советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин прокомментировал сообщения о возможных перестановках в военном руководстве. По его словам, сегодня новых назначений ожидать не стоит.

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17:51 Организовал сбор на лечение СМА: львовянину сообщили о новом подозрении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:42 В Соломенском районе Киева продолжают ликвидировать последствия обстрела

17:35 В одной из стран Европы выплачивают 13 и 14 пенсии: о каких суммах идет речь

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