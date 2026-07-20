В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов, в результате чего возникло несколько очагов возгорания. В ту же ночь СБУ нанесла удары по семи судам теневого флота РФ и семи подстанциям в Крыму и на других временно оккупированных территориях.
Об этом и не только поговорим с экспертами в эфире День.LIVE.
Гости эфира
- Константин Матвиенко — политический эксперт;
- Максим Максимов — руководитель фермерского хозяйства "Роксолана";
- Александр Коваленко — пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;
- Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
- Анатолий Кинах — президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 годах;
- Сергей Таран — политолог.
Как писали Новини.LIVE, сегодня украинские военные нанесли удары по логистическим объектам и нефтебазе в Московском регионе России. Кроме того, они поразили два танкера теневого флота РФ в акватории Черного моря.
А 19 июля Силы беспилотных систем атаковали российский логистический центр Wildberries. В результате огонь охватил 188 тысяч квадратных метров.