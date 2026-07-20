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Взрывы на судах РФ и дроны над Москвой: эфир День.LIVE

Взрывы на судах РФ и дроны над Москвой: эфир День.LIVE

20 июля 2026 г. 13:05

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В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов, в результате чего возникло несколько очагов возгорания. В ту же ночь СБУ нанесла удары по семи судам теневого флота РФ и семи подстанциям в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

Об этом и не только поговорим с экспертами в эфире День.LIVE.

Гости эфира

  • Константин Матвиенко — политический эксперт;
  • Максим Максимов — руководитель фермерского хозяйства "Роксолана";
  • Александр Коваленко — пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;
  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Анатолий Кинах — президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 годах;
  • Сергей Таран — политолог.

Как писали Новини.LIVE, сегодня украинские военные нанесли удары по логистическим объектам и нефтебазе в Московском регионе России. Кроме того, они поразили два танкера теневого флота РФ в акватории Черного моря.

А 19 июля Силы беспилотных систем атаковали российский логистический центр Wildberries. В результате огонь охватил 188 тысяч квадратных метров.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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