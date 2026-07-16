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Верховная Рада сформировала новое правительство: новый премьер: эфир День.LIVE

Верховная Рада сформировала новое правительство: новый премьер: эфир День.LIVE

16 июля 2026 г. 13:02

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В четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила нового главу правительства. Должность премьер-министра занял Сергей Корецкий — соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов.

Об этом смотрите в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • "Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
  • Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Александр Левченко, дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010–2017 годах;
  • Анатолий Нагорный, полковник, комендант подразделения "Серебряная тройка" бригады "Помста" ГПСУ;
  • Сергей Хлань, народный депутат VIII созыва, депутат Херсонского областного совета;
  • Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии".

Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила нового премьер-министра Украины. Им стал Сергей Корецкий, который до этого возглавлял правление НАК «Нафтогаз Украины».

Новини.LIVE писали, что Михаил Федоров заявил о том, что покидает пост министра обороны Украины, и подвел итоги работы за время руководства ведомством. Среди ключевых направлений он назвал внедрение инноваций, развитие оборонных закупок и проведение реформ в армии. Глава Минобороны выразил благодарность военным и своей команде и подчеркнул, что продолжит работать над технологическим укреплением Украины.

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