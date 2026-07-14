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Верховная Рада отправила Свириденко в отставку: эфир Вечір.LIVE

Верховная Рада отправила Свириденко в отставку: эфир Вечір.LIVE

14 июля 2026 г. 18:06

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали авиаэксперт Константин Криволап, экономист Олег Устенко, народный депутат Владимир Крейденко, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний, международный эксперт Игорь Гарбарук и народный депутат Руслан Горбенко.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что 14 июля Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра. Соответствующее решение означает отставку всего правительства.

Решение поддержали 258 народных депутатов. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления Кабинета министров и анонсировал изменения в составе руководства правоохранительных органов.

Как писали Новини.LIVE, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что пост премьер-министра может занять Сергей Корецкий. В то же время, по его словам, ожидаются и другие кадровые изменения.

А 12 июля Зеленский провел встречу с кандидатами на пост премьера, среди которых Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Сергей Корецкий и Игорь Терехов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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