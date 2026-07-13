Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с рядом потенциальных кандидатов на пост премьер-министра, среди которых был и мэр Харькова Игорь Терехов. Переговоры состоялись на фоне сообщений о возможной отставке действующего правительства. Официального подтверждения того, что эти встречи касались назначения нового премьера, пока нет.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 13 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Виталий Кулик — футуролог;

Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике;

Олег Буряк — председатель Запорожской районной государственной администрации;

Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Нина Южанина — народный депутат Украины от фракции «Европейская Солидарность», член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям;

Ярослав Куц — член Комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Денис Швидкий — начальник отдела рекрутинга 28-й ОМБр.

Новини.LIVE сообщали, что 12 июля 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с потенциальными кандидатами на должность премьер-министра. Среди них — Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Сергей Корецкий и Игорь Терехов. В ходе переговоров глава государства обсудил с кандидатами вопросы обороны, энергетики, восстановления страны и укрепления устойчивости регионов.

Новини.LIVE также сообщали, что Юлия Свириденко может получить новое направление работы в рамках обновленной политической стратегии Украины. По словам Владимира Зеленского, она будет отвечать за одно из ключевых направлений сотрудничества с международными партнерами. Кадровые изменения должны усилить работу государства в сферах безопасности, восстановления, подготовки к зиме и внешней политики.