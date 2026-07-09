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Украина будет производить ракеты для Patriot, итоги саммита НАТО: эфир Ранок.LIVE

Украина будет производить ракеты для Patriot, итоги саммита НАТО: эфир Ранок.LIVE

9 июля 2026 г. 7:26

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07:26 Украина будет производить ракеты для Patriot, итоги саммита НАТО: эфир Ранок.LIVE

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19:24 Почему слышны взрывы без сигналов тревоги и что с укрытиями в Киеве: эфир Київський час

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18:15 Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Второй день саммита НАТО: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

7 июля 2026
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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

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08:00 В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

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18:27 Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

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07:26 Украина будет производить ракеты для Patriot, итоги саммита НАТО: эфир Ранок.LIVE

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19:24 Почему слышны взрывы без сигналов тревоги и что с укрытиями в Киеве: эфир Київський час

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18:15 Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Второй день саммита НАТО: эфир День.LIVE

Гостями эфира программы Ранок.LIVE стали политолог Максим Джигун, социолог Дмитрий Громаков, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, сержант батальона "Свобода" НГУ Владислав Первухин, народный депутат Юрий Камельчук, председатель Общественной лиги "Украина — НАТО" Сергей Джердж, политтехнолог Руслан Рохов, специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус и доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят итоги саммита НАТО, результаты встречи президентов Украины и США, перспективы производства ракет для Patriot в Украине и дальнейшую военную поддержку со стороны партнеров. Также в центре внимания будут переговорный процесс по прекращению войны, ситуация на фронте, удары по российскому "теневому флоту", последствия российских атак, восстановление пострадавших общин, экономические новости и решения Европарламента по Украине.

Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не может предсказать дальнейшие действия российского диктатора Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что Россия несет значительные потери, а война для Кремля складывается неудачно. Об этом Рютте сказал после саммита НАТО в Анкаре в среду, 8 июля.

Новини.LIVE писали, что второй день саммита НАТО в Анкаре ознаменовался новыми решениями в поддержку Украины. Союзники согласовали военную помощь в размере 70 млрд евро в 2026 году, договорились о развитии оборонного производства и беспилотных технологий, а украинская делегация провела ряд встреч с лидерами государств-партнеров.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсия по инвалидности: что важно знать при оформлении

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