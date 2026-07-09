Гостями эфира программы Ранок.LIVE стали политолог Максим Джигун, социолог Дмитрий Громаков, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, сержант батальона "Свобода" НГУ Владислав Первухин, народный депутат Юрий Камельчук, председатель Общественной лиги "Украина — НАТО" Сергей Джердж, политтехнолог Руслан Рохов, специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус и доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят итоги саммита НАТО, результаты встречи президентов Украины и США, перспективы производства ракет для Patriot в Украине и дальнейшую военную поддержку со стороны партнеров. Также в центре внимания будут переговорный процесс по прекращению войны, ситуация на фронте, удары по российскому "теневому флоту", последствия российских атак, восстановление пострадавших общин, экономические новости и решения Европарламента по Украине.

Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не может предсказать дальнейшие действия российского диктатора Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что Россия несет значительные потери, а война для Кремля складывается неудачно. Об этом Рютте сказал после саммита НАТО в Анкаре в среду, 8 июля.

Новини.LIVE писали, что второй день саммита НАТО в Анкаре ознаменовался новыми решениями в поддержку Украины. Союзники согласовали военную помощь в размере 70 млрд евро в 2026 году, договорились о развитии оборонного производства и беспилотных технологий, а украинская делегация провела ряд встреч с лидерами государств-партнеров.