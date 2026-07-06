Россия в среднем наносит массированные ракетные удары по Украине примерно раз в 10 дней. Однако интервалы между атаками могут варьироваться в зависимости от имеющихся у противника возможностей.
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Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что предыдущий масштабный обстрел произошел 2 июля, а следующий — уже 6 июля. По его словам, производство ракет — сложный и длительный процесс, поэтому паузы между ударами могут как сокращаться, так и увеличиваться.
"Они могут увеличить интервал и нанести удары даже на следующий день", — сказал Игнат.
Он подчеркнул, что украинцам следует быть готовыми к тому, что Россия может повторять массированные атаки раньше, чем это происходило обычно.
Гости:
- Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"
- Павел Петров, пресс-секретарь ГСЧС г. Киева
- Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка
- Василий Воскобойник, президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", глава "Офиса миграционной политики"
- Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI"
- Леонид Косянчук, экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины"
Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что очередная массированная атака России на украинские города свидетельствует не о силе Кремля, а о его отчаянии. Он подчеркнул, что Россия не сможет одержать победу в войне путем ударов по гражданскому населению.
Новини.LIVE писали, что в понедельник, 6 июля, российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела погибла одна женщина, также были разрушены объекты гражданской инфраструктуры города.