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Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

6 июля 2026 г. 18:27

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18:27 Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

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16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

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13:00 Киев и область приходят в себя после массированной атаки России: эфир День.LIVE

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08:00 Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE

3 июля 2026
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18:13 Обстрел в Киеве, спасательные работы завершены, названо число жертв: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

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08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

2 июля 2026
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20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

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18:27 Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

Text

13:00 Киев и область приходят в себя после массированной атаки России: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE

3 июля 2026
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21:00 Ярослав Грицак о союзниках Украины и справедливом мире: эфир "Новини.LIVE"

Россия в среднем наносит массированные ракетные удары по Украине примерно раз в 10 дней. Однако интервалы между атаками могут варьироваться в зависимости от имеющихся у противника возможностей.

Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что предыдущий масштабный обстрел произошел 2 июля, а следующий — уже 6 июля. По его словам, производство ракетсложный и длительный процесс, поэтому паузы между ударами могут как сокращаться, так и увеличиваться.

"Они могут увеличить интервал и нанести удары даже на следующий день", — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что украинцам следует быть готовыми к тому, что Россия может повторять массированные атаки раньше, чем это происходило обычно.

Гости:

  • Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"
  • Павел Петров, пресс-секретарь ГСЧС г. Киева
  • Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка
  • Василий Воскобойник, президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", глава "Офиса миграционной политики"
  • Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI"
  • Леонид Косянчук, экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины"

Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что очередная массированная атака России на украинские города свидетельствует не о силе Кремля, а о его отчаянии. Он подчеркнул, что Россия не сможет одержать победу в войне путем ударов по гражданскому населению.

Новини.LIVE писали, что в понедельник, 6 июля, российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела погибла одна женщина, также были разрушены объекты гражданской инфраструктуры города.

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