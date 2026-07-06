Россия в среднем наносит массированные ракетные удары по Украине примерно раз в 10 дней. Однако интервалы между атаками могут варьироваться в зависимости от имеющихся у противника возможностей.

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Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что предыдущий масштабный обстрел произошел 2 июля, а следующий — уже 6 июля. По его словам, производство ракет — сложный и длительный процесс, поэтому паузы между ударами могут как сокращаться, так и увеличиваться.

"Они могут увеличить интервал и нанести удары даже на следующий день", — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что украинцам следует быть готовыми к тому, что Россия может повторять массированные атаки раньше, чем это происходило обычно.

Гости:

Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"

Павел Петров, пресс-секретарь ГСЧС г. Киева

Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка

Василий Воскобойник, президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", глава "Офиса миграционной политики"

Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI"

Леонид Косянчук, экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины"

Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что очередная массированная атака России на украинские города свидетельствует не о силе Кремля, а о его отчаянии. Он подчеркнул, что Россия не сможет одержать победу в войне путем ударов по гражданскому населению.

Новини.LIVE писали, что в понедельник, 6 июля, российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела погибла одна женщина, также были разрушены объекты гражданской инфраструктуры города.