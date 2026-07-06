Киев и область приходят в себя после массированной атаки России: эфир День.LIVE

В результате ночного российского обстрела Киева число жертв, по последним данным, возросло до 12 человек. Еще 46 человек получили ранения, в том числе трое детей, которые в настоящее время находятся в медицинских учреждениях. В столице зафиксированы значительные разрушения в нескольких районах. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что один из раненых скончался в больнице сегодня утром. Тем временем в Вишневом Киевской области спасательные службы продолжают эвакуацию населения. Как сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник, в результате атаки пять улиц города были полностью разрушены, а трое человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом и не только вы услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 6 июля

Гости эфира:

Виктория Рубан, руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области;

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО»;

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы «Права справа»;

Денис Бобков, начальник отдела коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант;

Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Игорь Попов, политолог;

Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики.

Новини.LIVE сообщили, что число погибших в Киеве в результате ночной атаки 6 июля возросло до 12 человек, а число раненых увеличилось до 60, среди которых пятеро детей. Спасательные работы продолжаются: в Дарницком районе сохраняется вероятность того, что люди до сих пор остаются под завалами. Масштабы разрушений в различных районах города еще устанавливаются. Также корреспонденты Новини.LIVE показали фотографии последствий российских ударов по Киеву в ночь на 6 июля.

На фоне этих событий Украина инициировала срочное созыв Совета Безопасности ООН. Официальный запрос был направлен в Демократическую Республику Конго, которая сейчас председательствует в Совете, а также во все государства-члены организации. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что международное сообщество должно объединить усилия для сдерживания российской агрессии, чтобы обеспечить стабильный и справедливый мир на основе Устава ООН.