Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

После самой масштабной российской атаки на Киев мэр Виталий Кличко объявил 3 июля Днём траура по погибшим. В столице в этот день на зданиях коммунальной собственности будут приспущены государственные флаги. Также такие меры рекомендовано принять учреждениям государственной и частной формы собственности. Кроме того, в городе отменены все развлекательные мероприятия. Президент Владимир Зеленский заявил, что после массированного удара по Киеву Украина продолжает работать над усилением противовоздушной обороны и ведет переговоры с международными партнерами о получении дополнительного вооружения, в частности ракет.
Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 3 июля
Приглашенные гости:
- Алексей Гарань, политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда «Деминициативы»
- Сергей Кравченко, майор, начальник штаба 2-го батальона бригады «Буревой»
- Александр Савченко, экономист, финансист
- Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований
- Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
- Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник
- Виталий Яремчук, юрист-международник, доктор философии по международному праву
- Дмитрий Соломчук, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики
Новини.LIVE сообщали, что на фоне массированной российской атаки Владимир Зеленский заявил, что может заставить кремлевского диктатора Владимира Путина пойти на мир. Он опроверг заявления российского лидера о важности Крыма.
Также Владимир Зеленский заявил, что ожидает в Киеве американскую делегацию в составе Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Они намерены воочию увидеть последствия российских ударов по Киеву и передать американскому президенту подробности.