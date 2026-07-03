Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE arrow
Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

3 июля 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

2 июля 2026
Text

20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Text

08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

1 июля 2026
Text

19:00 Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

Text

18:16 Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

30 июня 2026
Text

18:21 С июля увеличится финансирование боевых батальонов ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

2 июля 2026
Text

20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Text

08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

После самой масштабной российской атаки на Киев мэр Виталий Кличко объявил 3 июля Днём траура по погибшим. В столице в этот день на зданиях коммунальной собственности будут приспущены государственные флаги. Также такие меры рекомендовано принять учреждениям государственной и частной формы собственности. Кроме того, в городе отменены все развлекательные мероприятия. Президент Владимир Зеленский заявил, что после массированного удара по Киеву Украина продолжает работать над усилением противовоздушной обороны и ведет переговоры с международными партнерами о получении дополнительного вооружения, в частности ракет.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 3 июля

Приглашенные гости:

  • Алексей Гарань, политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда «Деминициативы»
  • Сергей Кравченко, майор, начальник штаба 2-го батальона бригады «Буревой»
  • Александр Савченко, экономист, финансист
  • Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований
  • Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
  • Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник
  • Виталий Яремчук, юрист-международник, доктор философии по международному праву
  • Дмитрий Соломчук, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики

Новини.LIVE сообщали, что на фоне массированной российской атаки Владимир Зеленский заявил, что может заставить кремлевского диктатора Владимира Путина пойти на мир. Он опроверг заявления российского лидера о важности Крыма.

Также Владимир Зеленский заявил, что ожидает в Киеве американскую делегацию в составе Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Они намерены воочию увидеть последствия российских ударов по Киеву и передать американскому президенту подробности.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:10 Покушение на Ермолаева в Монако: подозреваемая выдавала себя за мужчину

08:00 Денежная помощь от ООН: кто и где может подать заявку в июле

Text

08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

07:59 Беларусь уже наполовину находится под контролем Китая: Кущ

07:36 Атака на Киев: число погибших возросло до 30 человек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:33 В Вашингтоне открылась ярмарка в честь 250-летия независимости США

07:25 Собственная солнечная электростанция: нужно ли разрешение соседей на установку панелей

07:01 Расчет за услуги ЖКХ в ПриватБанке: какие комиссии в июле

06:30 Снят с учета на время службы: военнослужащий в СОЧ получит проблемы с группой оповещения ТЦК

06:10 Гидрометцентр предупредил о сильных дождях, граде и грозах в Украине сегодня

08:10 Покушение на Ермолаева в Монако: подозреваемая выдавала себя за мужчину

08:00 Денежная помощь от ООН: кто и где может подать заявку в июле

07:59 Беларусь уже наполовину находится под контролем Китая: Кущ

07:36 Атака на Киев: число погибших возросло до 30 человек

07:33 В Вашингтоне открылась ярмарка в честь 250-летия независимости США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:25 Собственная солнечная электростанция: нужно ли разрешение соседей на установку панелей

07:01 Расчет за услуги ЖКХ в ПриватБанке: какие комиссии в июле

06:30 Снят с учета на время службы: военнослужащий в СОЧ получит проблемы с группой оповещения ТЦК

06:10 Гидрометцентр предупредил о сильных дождях, граде и грозах в Украине сегодня

06:10 Стаж для пенсии: как зачисляют безработным, студентам и военным

16:20 Не дороже 500 грн: где отдохнуть с детьми в Киеве летом

13 июня

07:55 Тренды свадеб 2026: сколько стоит торжество и какую сумму подарить

07:22 Высокие риски: на что обратить внимание при покупке старой квартиры

9 июня

22:33 Базам РФ не место возле Одесчины: Юсов о ПМР и логистике

8 июня

18:32 Деньги на праздники: сколько дарить на свадьбу или день рождения

4 июня

22:33 Угроза для Одесчины с Приднестровья остается: актуальные риски

3 июня

22:33 Состояние украинской экономики: риски из-за трудовых мигрантов

2 июня

22:33 Саломе Зурабишвили: победа Украины — будущее Грузии и Европы

27 мая

06:33 Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

25 мая

22:34 Стоимость аренды квартир в Одессе: сколько тратят жители

Text

08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

2 июля
Text

20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Text

08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

2 июля 2026 г. 20:08
Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

2 июля 2026 г. 18:03
Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

2 июля 2026 г. 13:00
Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

2 июля 2026 г. 8:10
Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

1 июля 2026 г. 19:00
Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

1 июля 2026 г. 18:16
Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

1 июля 2026 г. 13:04
РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

1 июля 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации