Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

После самой масштабной российской атаки на Киев мэр Виталий Кличко объявил 3 июля Днём траура по погибшим. В столице в этот день на зданиях коммунальной собственности будут приспущены государственные флаги. Также такие меры рекомендовано принять учреждениям государственной и частной формы собственности. Кроме того, в городе отменены все развлекательные мероприятия. Президент Владимир Зеленский заявил, что после массированного удара по Киеву Украина продолжает работать над усилением противовоздушной обороны и ведет переговоры с международными партнерами о получении дополнительного вооружения, в частности ракет.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 3 июля

Приглашенные гости:

Алексей Гарань, политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда «Деминициативы»

Сергей Кравченко, майор, начальник штаба 2-го батальона бригады «Буревой»

Александр Савченко, экономист, финансист

Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований

Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник

Виталий Яремчук, юрист-международник, доктор философии по международному праву

Дмитрий Соломчук, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики

Новини.LIVE сообщали, что на фоне массированной российской атаки Владимир Зеленский заявил, что может заставить кремлевского диктатора Владимира Путина пойти на мир. Он опроверг заявления российского лидера о важности Крыма.

Также Владимир Зеленский заявил, что ожидает в Киеве американскую делегацию в составе Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Они намерены воочию увидеть последствия российских ударов по Киеву и передать американскому президенту подробности.