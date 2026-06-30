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С июля увеличится финансирование боевых батальонов ВСУ: эфир Вечір.LIVE

С июля увеличится финансирование боевых батальонов ВСУ: эфир Вечір.LIVE

30 июня 2026 г. 18:21

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали народные депутаты Богдан Кицак, Валентин Наливайченко и Александр Юрченко, военный юрист Тарас Боровский и эксперт в области энергетики Станислав Игнатьев.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что уже с июля в Украине увеличат финансирование батальонов, выполняющих боевые задачи на фронте. Также ожидается расширение поддержки артиллерийских и корпусных подразделений.

"Теперь на каждый боевой батальон будет выделяться больше средств, и дополнительно начнет действовать отдельное финансирование для подразделений артиллерии, действующих в зоне боевых действий, а также для частей корпусного уровня, выполняющих боевые задачи. Решение Ставки по этому вопросу уже принято, и в июле наши подразделения получат дополнительные ресурсы", — отметил украинский лидер Владимир Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны, украинские военнослужащие получат право на дополнительные денежные выплаты не только за участие в выполнении боевых задач, но и за уничтожение вражеских сил или взятие оккупантов в плен.

Кроме того, в Украине обсуждают возможность повышения месячного денежного обеспечения военных на передовой до 460 тысяч гривен. В то же время отмечается, что финансовая помощь на оборону, предоставляемая в виде кредита Европейского Союза, не предусматривает использование этих средств для увеличения зарплат в ВСУ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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