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Жара может привести к отключениям электроэнергии в Украине: эфир День.LIVE

Жара может привести к отключениям электроэнергии в Украине: эфир День.LIVE

29 июня 2026 г. 13:00

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Энергосистема Украины работает с повышенной нагрузкой из-за жары и ремонтных работ. Yasno советует гражданам готовиться к возможным отключениям света и держать технику заряженной.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира

  • Сергей Хлань — народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;
  • Лилия Гриневич — министр образования и науки Украины (2016–2019 гг.);
  • Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";
  • Иван Тимочко — военный эксперт;
  • Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Петр Андрющенко — руководитель центра изучения оккупации.

Как писали Новини.LIVE, Укрэнерго призывает экономить электроэнергию в часы пикового потребления. В Украине фиксируется дальнейший рост потребления электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему, особенно в вечерние часы.

В то же время Геннадий Рябцев сообщал, что массовые отключения света в Украине маловероятны. При этом в часы пиковой нагрузки возможны локальные ограничения в отдельных регионах.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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