Энергосистема Украины работает с повышенной нагрузкой из-за жары и ремонтных работ. Yasno советует гражданам готовиться к возможным отключениям света и держать технику заряженной.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
Гости эфира
- Сергей Хлань — народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;
- Лилия Гриневич — министр образования и науки Украины (2016–2019 гг.);
- Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";
- Иван Тимочко — военный эксперт;
- Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
- Петр Андрющенко — руководитель центра изучения оккупации.
Как писали Новини.LIVE, Укрэнерго призывает экономить электроэнергию в часы пикового потребления. В Украине фиксируется дальнейший рост потребления электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему, особенно в вечерние часы.
В то же время Геннадий Рябцев сообщал, что массовые отключения света в Украине маловероятны. При этом в часы пиковой нагрузки возможны локальные ограничения в отдельных регионах.