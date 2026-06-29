Энергосистема Украины работает с повышенной нагрузкой из-за жары и ремонтных работ. Yasno советует гражданам готовиться к возможным отключениям света и держать технику заряженной.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Сергей Хлань — народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;

Лилия Гриневич — министр образования и науки Украины (2016–2019 гг.);

Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";

Иван Тимочко — военный эксперт;

Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;

Петр Андрющенко — руководитель центра изучения оккупации.

Как писали Новини.LIVE, Укрэнерго призывает экономить электроэнергию в часы пикового потребления. В Украине фиксируется дальнейший рост потребления электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему, особенно в вечерние часы.

В то же время Геннадий Рябцев сообщал, что массовые отключения света в Украине маловероятны. При этом в часы пиковой нагрузки возможны локальные ограничения в отдельных регионах.