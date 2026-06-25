В Гданьске стартовала Международная конференция по восстановлению Украины (URC 2026), собравшая рекордное количество международных делегатов и представителей бизнеса. Первый день мероприятия посвящен сопутствующим мероприятиям и заседаниям Украинской платформы доноров и Координационной группы G7+ по энергетике. Саммит в Польше демонстрирует беспрецедентный интерес мирового сообщества и инвесторов к восстановлению Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 25 июня.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Максим Джигун — политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics;

Андрей Добрянский — пресс-секретарь Украинского конгресса Америки;

Игорь Луценко — военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки;

Людмила Коротких — юрист Крымскотатарского ресурсного центра;

Виталий Кулик — футуролог;

Александр Коваленко — пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;

Сергей Евтушок — народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;

Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков;

Никита Муренко — управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры";

Олег Лисный — политолог, вице-президент АЦ "Политика".

Новини.LIVE ранее сообщали, что в польском Гданьске началась подготовка к конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25–26 июня. Украинскую делегацию на мероприятии будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко. Конференция пройдет на фоне напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой из-за споров вокруг исторической памяти.

Новини.LIVE также писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не разочарован отсутствием Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Гданьске. По его словам, украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко, с которой он поддерживает постоянный контакт. Туск также подчеркнул, что решение Киева не повлияет на украинско-польские отношения.