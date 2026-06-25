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В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

25 июня 2026 г. 8:00

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13:00 В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

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08:00 В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

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18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

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13:16 В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

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08:00 Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE

В Гданьске стартовала Международная конференция по восстановлению Украины (URC 2026), собравшая рекордное количество международных делегатов и представителей бизнеса. Первый день мероприятия посвящен сопутствующим мероприятиям и заседаниям Украинской платформы доноров и Координационной группы G7+ по энергетике. Саммит в Польше демонстрирует беспрецедентный интерес мирового сообщества и инвесторов к восстановлению Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 25 июня.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Максим Джигун — политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics;
  • Андрей Добрянский — пресс-секретарь Украинского конгресса Америки;
  • Игорь Луценко — военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки;
  • Людмила Коротких — юрист Крымскотатарского ресурсного центра;
  • Виталий Кулик — футуролог;
  • Александр Коваленко — пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;
  • Сергей Евтушок — народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;
  • Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков;
  • Никита Муренко — управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры";
  • Олег Лисный — политолог, вице-президент АЦ "Политика".

Новини.LIVE ранее сообщали, что в польском Гданьске началась подготовка к конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25–26 июня. Украинскую делегацию на мероприятии будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко. Конференция пройдет на фоне напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой из-за споров вокруг исторической памяти.

Новини.LIVE также писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не разочарован отсутствием Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Гданьске. По его словам, украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко, с которой он поддерживает постоянный контакт. Туск также подчеркнул, что решение Киева не повлияет на украинско-польские отношения.

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16:15 В Гданьске на конференции нет напряжённости, фокус — на восстановлении

16:10 Жилье, кредиты и работа: к каким финансовым нововведениям готовиться в июле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:56 Украина получила партию учебных самолетов ALTO NG из Чехии

15:29 Отдых у моря в Одессе: стоимость отеля более 100 тысяч

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