До конца текущего года и в течение следующего российская армия рассчитывает пополнить свои ряды несколькими сотнями тысяч человек в ходе новой волны призыва. О подготовке Кремля к масштабному развертыванию мобилизационной кампании заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 12 августа

Гости эфира:

Виктор Бобиренко, политолог, руководитель экспертной группы Бюро анализа политики;

Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам;

Пётр Кашувара, главный редактор PostPravda.Info, директор фонда UA Future, польский журналист;

Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;

Богдан Кицак, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития;

Илья Коцуконь, майор, и. о. начальника отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады;

Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, аналитики предупреждают о росте риска прямого конфликта России с НАТО из-за усиления вражеских диверсий, кибератак и провокаций с использованием дронов. В результате в июле авиация Альянса осуществляла перехваты на 250% чаще, чем в прошлом году.

Тем временем Кремль готовится к новой массовой мобилизации, начало которой ожидается сразу после выборов 20 сентября. Подготавливая почву, власти полностью зачистили политическое пространство, сняв с предвыборной гонки единственную антивоенную партию «Яблоко». Из-за критического дефицита пехоты предстоящие принудительные облавы могут впервые массово затронуть жителей российских мегаполисов.