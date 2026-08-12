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РФ готовит осенний призыв сотен тысяч военных: эфир Ранок.LIVE

РФ готовит осенний призыв сотен тысяч военных: эфир Ранок.LIVE

12 августа 2026 г. 8:00

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08:00 Украина готовит новую операцию по уничтожению ВПК России: эфир Ранок.LIVE

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08:00 РФ готовит осенний призыв сотен тысяч военных: эфир Ранок.LIVE

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18:35 В ТЦК масштабные проверки, подозрения получили 76 руководителей: эфир Вечір.LIVE

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До конца текущего года и в течение следующего российская армия рассчитывает пополнить свои ряды несколькими сотнями тысяч человек в ходе новой волны призыва. О подготовке Кремля к масштабному развертыванию мобилизационной кампании заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 12 августа

Гости эфира:

  • Виктор Бобиренко, политолог, руководитель экспертной группы Бюро анализа политики;
  • Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам;
  • Пётр Кашувара, главный редактор PostPravda.Info, директор фонда UA Future, польский журналист;
  • Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;
  • Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;
  • Богдан Кицак, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития;
  • Илья Коцуконь, майор, и. о. начальника отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады;
  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, аналитики предупреждают о росте риска прямого конфликта России с НАТО из-за усиления вражеских диверсий, кибератак и провокаций с использованием дронов. В результате в июле авиация Альянса осуществляла перехваты на 250% чаще, чем в прошлом году.

Тем временем Кремль готовится к новой массовой мобилизации, начало которой ожидается сразу после выборов 20 сентября. Подготавливая почву, власти полностью зачистили политическое пространство, сняв с предвыборной гонки единственную антивоенную партию «Яблоко». Из-за критического дефицита пехоты предстоящие принудительные облавы могут впервые массово затронуть жителей российских мегаполисов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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