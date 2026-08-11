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Россия обстреляла Украину ракетами "Циркон": эфир День.LIVE

Россия обстреляла Украину ракетами "Циркон": эфир День.LIVE

11 августа 2026 г. 13:09

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Гостями эфира День.LIVE стали политолог Антом Малеев, эксперт по публичной политике, кандидат наук в области государственного управления Илья Котов, президент Киевского авиационного института Ксения Семенова, политолог Игорь Чаленко и заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что Россия нанесла массированный удар по Запорожской и Днепропетровской областям. В результате атак погибли десять человек, ещё 26 получили ранения.

Удары пришлись по жилым домам, промышленным объектам, складам и магазинам. По данным украинской прокуратуры, российские войска атаковали регионы вечером 10 августа и ночью с 10 на 11 августа.

Сообщается, что для ударов по Запорожью и Днепропетровской области применялись ракеты "Циркон".

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, этой ночью силы ПВО Украины сбили и подавили 98 российских целей. Основными целями противника были Запорожская и Киевская области.

Также о российских обстрелах в ночь на 11 августа рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. В частности, противник наносил удары по Запорожью северокорейскими баллистическими ракетами, "Цирконами" и КАБами.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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