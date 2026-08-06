Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение 2026–2027 годов страна рассчитывает добиться необходимых результатов в развитии собственной баллистики. Таким образом, определены дальнейшие шаги для ускорения работы над соответствующими программами и антибаллистической системой FREYJA.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.
Гости эфира:
- Максим Жорин, заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ
- Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
- Руслан Рохов, политтехнолог
- Мария Мезенцева-Федоренко, народный депутат от партии "Слуга народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы
- Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность"
- Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека
Новини.LIVE сообщали со ссылкой на заявление Зеленского, что поставки ракет для противовоздушной обороны сократились в три раза по сравнению с 2025 годом. В то же время президент подчеркнул, что у партнеров ракеты есть.
Также Новини.LIVE сообщали, что во время заседания СНБО по вопросам подготовки страны к зиме глава государства предположил, что сокращение поставок Украине ракет для сбивания российских целей может быть связано с войной на Ближнем Востоке и возможными сознательными политическими шагами, чтобы Украина была более "уступчивой" в переговорах с Россией.
Добавим, что 5 августа Зеленский провел ряд бесед с союзниками по поводу ускоренных поставок Украине антибаллистических ракет. В частности, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил президента, что уже обсуждает с партнерами продолжение поставок Украине необходимых ракет для ПВО.