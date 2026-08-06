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Зеленский анонсировал появление в Украине собственной баллистики: эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал появление в Украине собственной баллистики: эфир Вечір.LIVE

6 августа 2026 г. 18:17

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18:17 Зеленский анонсировал появление в Украине собственной баллистики: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Украина меняет тактику атак для противодействия баллистике: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение 2026–2027 годов страна рассчитывает добиться необходимых результатов в развитии собственной баллистики. Таким образом, определены дальнейшие шаги для ускорения работы над соответствующими программами и антибаллистической системой FREYJA.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира:

  • Максим Жорин, заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ
  • Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
  • Руслан Рохов, политтехнолог
  • Мария Мезенцева-Федоренко, народный депутат от партии "Слуга народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы
  • Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность"
  • Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на заявление Зеленского, что поставки ракет для противовоздушной обороны сократились в три раза по сравнению с 2025 годом. В то же время президент подчеркнул, что у партнеров ракеты есть.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время заседания СНБО по вопросам подготовки страны к зиме глава государства предположил, что сокращение поставок Украине ракет для сбивания российских целей может быть связано с войной на Ближнем Востоке и возможными сознательными политическими шагами, чтобы Украина была более "уступчивой" в переговорах с Россией.

Добавим, что 5 августа Зеленский провел ряд бесед с союзниками по поводу ускоренных поставок Украине антибаллистических ракет. В частности, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил президента, что уже обсуждает с партнерами продолжение поставок Украине необходимых ракет для ПВО.

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