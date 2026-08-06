Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение 2026–2027 годов страна рассчитывает добиться необходимых результатов в развитии собственной баллистики. Таким образом, определены дальнейшие шаги для ускорения работы над соответствующими программами и антибаллистической системой FREYJA.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира:

Максим Жорин, заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

Руслан Рохов, политтехнолог

Мария Мезенцева-Федоренко, народный депутат от партии "Слуга народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность"

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на заявление Зеленского, что поставки ракет для противовоздушной обороны сократились в три раза по сравнению с 2025 годом. В то же время президент подчеркнул, что у партнеров ракеты есть.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время заседания СНБО по вопросам подготовки страны к зиме глава государства предположил, что сокращение поставок Украине ракет для сбивания российских целей может быть связано с войной на Ближнем Востоке и возможными сознательными политическими шагами, чтобы Украина была более "уступчивой" в переговорах с Россией.

Добавим, что 5 августа Зеленский провел ряд бесед с союзниками по поводу ускоренных поставок Украине антибаллистических ракет. В частности, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил президента, что уже обсуждает с партнерами продолжение поставок Украине необходимых ракет для ПВО.