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В результате атаки РФ есть погибшие и раненые, разрушены логистические центры: эфир День.LIVE

В результате атаки РФ есть погибшие и раненые, разрушены логистические центры: эфир День.LIVE

5 августа 2026 г. 14:17

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14:17 В результате атаки РФ есть погибшие и раненые, разрушены логистические центры: эфир День.LIVE

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08:00 РФ запустила десятки ракет по Киеву и области: эфир Ранок.LIVE

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08:00 Зеленский призывает дипломатов ативно взаимодействовать с партнерами: эфир Ранок.LIVE

В результате массированной ночной атаки России на Украину 5 августа погибли не менее 17 человек, ещё 44 получили ранения. Оккупанты выпустили по Украине 24 баллистические ракеты, еще четыре ракеты "Циркон" и "Оникс", а также 115 ударных дронов. Под ударом оказались гражданские предприятия, объекты инфраструктуры и железнодорожная станция.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 5 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
  • Леся Забуранная — народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета;
  • Ярослав Железняк — народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
  • Арсений Пушкаренко — народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
  • Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации;
  • Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Позывной "Змея" — начальник отделения управления артиллерийского подразделения "Unit-A" бригады "ПОМСТА".

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 5 августа Россия атаковала Украину 28 ракетами и 115 беспилотниками, главной целью стала Киевская область. Силы ПВО обезвредили 98 вражеских дронов, однако ни одну из ракет сбить не удалось. В результате атаки зафиксировано попадание по 26 локациям, еще в шести местах упали обломки сбитых воздушных целей.

Новини.LIVE также сообщали, что в результате массированной российской атаки на Киев и Киевскую область погибли 17 человек, ещё 44 получили ранения. Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты целенаправленно наносили удары по гражданской инфраструктуре, в частности по складам, логистическим центрам и железнодорожной станции. Он также призвал партнеров ускорить поставки средств противоракетной обороны и усилить санкции против России.

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14:11 Зеленский заявил о сокращении поставок ракет для ПВО втрое

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:10 Спорное месторождение лития с колоссальными запасами начало работу: куда пошли первые поставки

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