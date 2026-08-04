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Каждый дипломат должен возвращаться с оружием: эфир День.LIVE

Каждый дипломат должен возвращаться с оружием: эфир День.LIVE

4 августа 2026 г. 13:36

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13:36 Каждый дипломат должен возвращаться с оружием: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский сообщил, что Украина ожидает поставку новых истребителей: эфир Ранок.LIVE

Украинские дипломаты должны активизировать работу по привлечению международной военной помощи, в частности по поставкам ракет для систем противовоздушной обороны. Президент Владимир Зеленский поручил послам определить страны, которые могут передать Украине ракеты-перехватчики, и содействовать их скорейшему получению.

Об этом смотрите в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Константин Матвиенко, политический эксперт;
  • Максим Петренко, председатель правления ОО "Национальная платформа ОСМД";
  • Максим Гардус, эксперт по энергетике, экономике и реформам, специалист по коммуникациям Razom We Stand;
  • Псевдоним "Змея", начальник отделения управления первого отдела артиллерийского подразделения "Unit-A" бригады "ПОМСТА";
  • Денис Клименко, аналитик по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки, автор Telegram-проекта MENAlysis;
  • Александра Мельничук, семейный врач, врач УЗИ из Сингапурского медицинского центра.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что эффективность работы украинских послов должна оцениваться по конкретным результатам — привлечению оружия, финансовой поддержки и решений, усиливающих международное давление на Россию. Отдельно он призвал усилить санкции против российских производителей баллистических ракет.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский объявил о создании новой международной Карпатской инициативы. По его словам, первый саммит в рамках проекта должен состояться осенью и объединить страны региона для сотрудничества в сферах безопасности, экономики, логистики, восстановления и гуманитарной поддержки.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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