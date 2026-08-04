Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Ударов по России станет больше, утверждены новые операции СБУ: эфир Вечір.LIVE arrow
Ударов по России станет больше, утверждены новые операции СБУ: эфир Вечір.LIVE

Ударов по России станет больше, утверждены новые операции СБУ: эфир Вечір.LIVE

4 августа 2026 г. 18:13

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:13 Ударов по России станет больше, утверждены новые операции СБУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:36 Каждый дипломат должен возвращаться с оружием: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский призывает дипломатов ативно взаимодействовать с партнерами: эфир Ранок.LIVE

3 августа 2026
Text

18:11 Украина предложила РФ новое перемирие: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 ВСУ лишили Wildberries значительной части складов: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сообщил, что Украина ожидает поставку новых истребителей: эфир Ранок.LIVE

31 июля 2026
Text

20:56 Почему тысячи детей годами живут в интернатах, пока украинцы ждут усыновления

Text

18:00 Драпатый доложил о фронте: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский объяснил, что на самом деле происходит на поле боя: эфир День.LIVE

Text

08:00 СНБО созывает заседание по вопросам подготовки Украины к зиме: эфир Ранок.LIVE

Text

18:13 Ударов по России станет больше, утверждены новые операции СБУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:36 Каждый дипломат должен возвращаться с оружием: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский призывает дипломатов ативно взаимодействовать с партнерами: эфир Ранок.LIVE

3 августа 2026
Text

18:11 Украина предложила РФ новое перемирие: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 ВСУ лишили Wildberries значительной части складов: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины должна провести новые операции, направленные на ослабление возможностей России в войне против Украины. Также глава государства заявил о необходимости дальнейшей очистки внутренней структуры ведомства.

По словам президента, СБУ продолжает выполнять задачи по противодействию российской агрессии, а новые операции должны усилить защиту государства и нанести ущерб военным возможностям противника. В то же время глава государства подчеркнул, что в службе должны оставаться только те сотрудники, которые действуют в интересах Украины.

Об этом смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности при комитете по энергетике и жилищно-коммунальным услугам
  • Александр Трохимец, председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины
  • Алексей Оржель, экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины
  • Ярослав Захарченко, прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Правовое равенство"
  • Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад представителей Службы безопасности Украины о проведении операций по противодействию российской агрессии. По словам главы государства, работа СБУ приносит положительные результаты, а по итогам встречи он одобрил проведение новых операций, направленных на защиту Украины.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины, приняв решение об обновлении руководящего состава ведомства в девяти регионах страны. Соответствующими указами глава государства освободил от должности руководителей областных управлений СБУ и назначил на их места новых руководителей. Кроме того, кадровые изменения коснулись центрального аппарата службы — свою должность покинула руководительница одного из ключевых департаментов СБУ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:20 Дополнительные обследования в ВЛК: насколько это законно и безопасно

18:15 Культовые игры со скидками до 90%: в Steam организовали "Фестиваль киберпанка"

18:14 Жара достигнет пика: прогноз погоды для Харьковщины на завтра

Text

18:13 Ударов по России станет больше, утверждены новые операции СБУ: эфир Вечір.LIVE

18:12 Зеленский официально представил нового секретаря СНБО Игоря Клименко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:05 В Киеве в следующем году планируется открыть две новые станции метро

18:00 Пенсия не пострадает: кому зачтут период безработицы в страховой стаж

17:44 В ГПСУ предупредили об угрозе наступления РФ через Черниговскую область

17:39 Продавец, которого россияне атаковали с дрона в Херсоне, раскрыл подробности удара

17:31 Зеленский подписал закон об отпусках для военнослужащих после условно-досрочного освобождения

18:20 Дополнительные обследования в ВЛК: насколько это законно и безопасно

18:15 Культовые игры со скидками до 90%: в Steam организовали "Фестиваль киберпанка"

18:14 Жара достигнет пика: прогноз погоды для Харьковщины на завтра

18:12 Зеленский официально представил нового секретаря СНБО Игоря Клименко

18:05 В Киеве в следующем году планируется открыть две новые станции метро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:00 Пенсия не пострадает: кому зачтут период безработицы в страховой стаж

17:44 В ГПСУ предупредили об угрозе наступления РФ через Черниговскую область

17:39 Продавец, которого россияне атаковали с дрона в Херсоне, раскрыл подробности удара

17:31 Зеленский подписал закон об отпусках для военнослужащих после условно-досрочного освобождения

17:30 Европа отказывается от российского топлива: кто уже нашёл альтернативу

22:33 Стоимость отдыха в Одессе: сколько сегодня тратят туристы

31 июля

22:33 Россия атакует суда у берегов Одессы: будет ли ответ НАТО

06:33 Скандал вокруг Одесского зоопарка: в каком состоянии животные

30 июля

06:33 Топливо снова дорожает: одесситы готовятся экономить

29 июля

22:33 Отдых в Одессе на двоих: во сколько обойдётся летний отпуск

28 июля

22:33 Самые интересные места Одессы: куда пойти и что посмотреть

25 июля

06:33 Одесский Привоз летом: что подешевело и как изменились цены

24 июля

06:33 Оросительная система Одесчины: прогноз на урожай овощей и цены

21 июля

22:32 Акции протеста по всей Украине: отношение и ожидания одесситов

20 июля

22:33 Курортный сезон в Одессе: цены на отдых в Аркадии в этом году

Text

18:13 Ударов по России станет больше, утверждены новые операции СБУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:36 Каждый дипломат должен возвращаться с оружием: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский призывает дипломатов ативно взаимодействовать с партнерами: эфир Ранок.LIVE

3 августа
Text

18:11 Украина предложила РФ новое перемирие: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 ВСУ лишили Wildberries значительной части складов: эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Каждый дипломат должен возвращаться с оружием: эфир День.LIVE

Каждый дипломат должен возвращаться с оружием: эфир День.LIVE

4 августа 2026 г. 13:36
Зеленский призывает дипломатов ативно взаимодействовать с партнерами: эфир Ранок.LIVE

Зеленский призывает дипломатов ативно взаимодействовать с партнерами: эфир Ранок.LIVE

4 августа 2026 г. 8:00
Украина предложила РФ новое перемирие: эфир Вечір.LIVE

Украина предложила РФ новое перемирие: эфир Вечір.LIVE

3 августа 2026 г. 18:11
ВСУ лишили Wildberries значительной части складов: эфир День.LIVE

ВСУ лишили Wildberries значительной части складов: эфир День.LIVE

3 августа 2026 г. 13:13
Зеленский сообщил, что Украина ожидает поставку новых истребителей: эфир Ранок.LIVE

Зеленский сообщил, что Украина ожидает поставку новых истребителей: эфир Ранок.LIVE

3 августа 2026 г. 8:00
Почему тысячи детей годами живут в интернатах, пока украинцы ждут усыновления

Почему тысячи детей годами живут в интернатах, пока украинцы ждут усыновления

31 июля 2026 г. 20:56
Драпатый доложил о фронте: эфир Вечір.LIVE

Драпатый доложил о фронте: эфир Вечір.LIVE

31 июля 2026 г. 18:00
Зеленский объяснил, что на самом деле происходит на поле боя: эфир День.LIVE

Зеленский объяснил, что на самом деле происходит на поле боя: эфир День.LIVE

31 июля 2026 г. 13:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации