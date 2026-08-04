Ударов по России станет больше, утверждены новые операции СБУ: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины должна провести новые операции, направленные на ослабление возможностей России в войне против Украины. Также глава государства заявил о необходимости дальнейшей очистки внутренней структуры ведомства.

По словам президента, СБУ продолжает выполнять задачи по противодействию российской агрессии, а новые операции должны усилить защиту государства и нанести ущерб военным возможностям противника. В то же время глава государства подчеркнул, что в службе должны оставаться только те сотрудники, которые действуют в интересах Украины.

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Гости:

Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности при комитете по энергетике и жилищно-коммунальным услугам

Александр Трохимец, председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины

Алексей Оржель, экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины

Ярослав Захарченко, прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Правовое равенство"

Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад представителей Службы безопасности Украины о проведении операций по противодействию российской агрессии. По словам главы государства, работа СБУ приносит положительные результаты, а по итогам встречи он одобрил проведение новых операций, направленных на защиту Украины.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины, приняв решение об обновлении руководящего состава ведомства в девяти регионах страны. Соответствующими указами глава государства освободил от должности руководителей областных управлений СБУ и назначил на их места новых руководителей. Кроме того, кадровые изменения коснулись центрального аппарата службы — свою должность покинула руководительница одного из ключевых департаментов СБУ.