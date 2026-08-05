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Обстрел РФ нанес украинскому бизнесу ущерб в миллионы: эфир Вечір.LIVE

Обстрел РФ нанес украинскому бизнесу ущерб в миллионы: эфир Вечір.LIVE

5 августа 2026 г. 18:20

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18:20 Обстрел РФ нанес украинскому бизнесу ущерб в миллионы: эфир Вечір.LIVE

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18:20 Обстрел РФ нанес украинскому бизнесу ущерб в миллионы: эфир Вечір.LIVE

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14:17 В результате атаки РФ есть погибшие и раненые, разрушены логистические центры: эфир День.LIVE

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08:00 РФ запустила десятки ракет по Киеву и области: эфир Ранок.LIVE

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В ночь на 5 августа Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак на территории Украины. Основными целями стали логистические комплексы, склады, производственные предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным оценкам, эта атака нанесла миллионные убытки украинскому бизнесу и стала одной из крупнейших по количеству пострадавших компаний с начала полномасштабной войны.

Смотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем будут говорить в эфире

Во время эфира эксперты и гости обсудят:

  • последствия массированной российской атаки для украинского бизнеса;
  • масштабы разрушений логистических центров, складов и предприятий;
  • экономические потери и их влияние на восстановление страны;
  • необходимость усиления защиты критической и гражданской инфраструктуры;
  • международную поддержку Украины и дальнейшее санкционное давление на Россию;
  • ситуацию на фронте и актуальные политические события.

К обсуждению присоединятся: польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа; журналист и ведущий "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян; первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран; PR-директор группы компаний "Эпицентр" Юлия Чудновец; народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко; депутат Киевского городского совета, заместитель министра образования Украины Андрей Витренко.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 августа Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и крылатые ракеты, а также более сотни ударных беспилотников, в частности реактивного типа. Основным направлением удара стала Киевская область.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 августа российские войска тремя баллистическими ракетами уничтожили ключевой логистический склад Rozetka в Броварах Киевской области. Комплекс, открытый в 2017 году, имел площадь более 100 тысяч квадратных метров и обеспечивал хранение и обработку товаров одного из крупнейших украинских онлайн-ритейлеров.

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18:04 Температура моря в Одессе завтра: жара не отступает

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