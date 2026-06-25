В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

25–26 июня в Гданьске проходит Международная конференция по восстановлению Украины URC 2026. Президент Владимир Зеленский отменил своё участие в мероприятии после того, как Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить его ордена Белого Орла. Украину на конференции представляет премьер-министр Юлия Свириденко.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 25 июня.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Иван Киричевский — военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express;

Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель ВОО "Правовое равенство";

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";

Игорь Попов — политолог;

Евгений Оропай "Скиф" — капитан, начальник пункта управления батальоном беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ.

Илона Хмелева — секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал встречу с украинской делегацией после завершения рабочей сессии Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске. По его словам, в ходе беседы стороны обсудят широкий спектр двусторонних вопросов. В то же время польский премьер не стал уточнять конкретные темы предстоящего разговора.

Новини.LIVE также сообщали, что 25 июня 2026 года премьер-министр Украины Юлия Свириденко прибыла в Гданьск для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины URC 2026. Она возглавила украинскую делегацию на международном мероприятии, которое пройдет 25–26 июня. В ходе конференции Украина рассчитывает заключить новые энергетические соглашения и привлечь инвестиции в оборонную сферу.