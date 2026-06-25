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В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

25 июня 2026 г. 13:00

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13:00 В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

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08:00 В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

24 июня 2026
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18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

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13:16 В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

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08:00 Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE

23 июня 2026
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18:00 Уничтожен железнодорожный мост в Крыму: эфир Вечір.LIVE

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13:13 США и ООН призвали РФ к миру: эфир День.LIVE

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08:00 Украина получит от Германии 600 ракет для ПВО: эфир Ранок.LIVE

22 июня 2026
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18:17 Лукашенко планирует срочно встретиться с Путиным: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В России массовая тревога из-за новой волны атак ВСУ: эфир День.LIVE

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13:00 В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

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08:00 В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

24 июня 2026
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18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

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13:16 В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

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08:00 Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE

25–26 июня в Гданьске проходит Международная конференция по восстановлению Украины URC 2026. Президент Владимир Зеленский отменил своё участие в мероприятии после того, как Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить его ордена Белого Орла. Украину на конференции представляет премьер-министр Юлия Свириденко.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 25 июня.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
  • Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Иван Киричевский — военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express;
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель ВОО "Правовое равенство";
  • Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";
  • Игорь Попов — политолог;
  • Евгений Оропай "Скиф" — капитан, начальник пункта управления батальоном беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ.
  • Илона Хмелева — секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал встречу с украинской делегацией после завершения рабочей сессии Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске. По его словам, в ходе беседы стороны обсудят широкий спектр двусторонних вопросов. В то же время польский премьер не стал уточнять конкретные темы предстоящего разговора.

Новини.LIVE также сообщали, что 25 июня 2026 года премьер-министр Украины Юлия Свириденко прибыла в Гданьск для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины URC 2026. Она возглавила украинскую делегацию на международном мероприятии, которое пройдет 25–26 июня. В ходе конференции Украина рассчитывает заключить новые энергетические соглашения и привлечь инвестиции в оборонную сферу.

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16:10 Жилье, кредиты и работа: к каким финансовым нововведениям готовиться в июле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:56 Украина получила партию учебных самолетов ALTO NG из Чехии

15:29 Отдых у моря в Одессе: стоимость отеля более 100 тысяч

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