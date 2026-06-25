Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая находится в Гданьске на Конференции по вопросам восстановления Украины. По его словам, Украина и ЕС укрепят сотрудничество в сфере обороны на фоне российских атак.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 25 июня.

Гости эфира

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;

Сергей Асланян — журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Виталий Войцеховский — народный депутат, член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;

Татьяна Козаченко — адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 гг.;

Денис Попович — военный аналитик;

Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредительница #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по национальной безопасности и обороне.

Как писали Новини.LIVE, Дональд Туск анонсировал переговоры с делегацией Украины. Они состоятся после завершения рабочей сессии на Конференции по вопросам восстановления.

Отметим, что на Конференции Украину представляет сформированная правительственная делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Основными задачами украинских чиновников на этом форуме являются привлечение иностранных инвестиций в оборонный комплекс и заключение новых контрактов для спасения энергетической системы.